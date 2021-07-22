快訊

朝降級努力！ 陳時中研擬指引「訂得差不多了」 八大行業恐無望

診所嗆賴帳！陳時中：打疫苗行政費調升至100元 另訂達標獎勵金

高齡、身障者樓梯換電梯 可入住新北社宅

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北城鄉局釋出新店央北青年社會住宅27戶，讓長輩、身障者「樓梯換電梯」。圖／新北城鄉局提供
新北城鄉局釋出新店央北青年社會住宅27戶，讓長輩、身障者「樓梯換電梯」。圖／新北城鄉局提供

新北推出「老舊公寓裝設電梯」經費補助，但10年只有21案申請，原因是整合不容易，新北城鄉局再祭出「樓梯換電梯」，讓65歲以上長輩及身障民眾換租有電梯的社宅，原本的住宅則交由新北住都中心轉租，最長可住6年，今起開放申請。

新北城鄉局這次釋出三峽國光青年社會住宅7戶、新店央北青年社會住宅27戶，之後若有其他社宅空戶也會再釋出；城鄉局也把新北分為4等級，申請此方案者改住同級距的社宅，就不需要貼錢補租金差額。

城鄉局長黃國峰說，新北老舊公寓眾多且電梯增設不易，高齡長輩及身障者出入困難，新北推動多元電梯補助方案，包含既有的都市更新整維補助及電梯特快車方案，但面臨住戶整合困難、費用分攤及法令問題等因素，無法完成。

黃國峰表示，推出「樓梯換電梯」的換居方案，希望加速高齡者及身障者都有電梯可以使用。只要符合資格的民眾都可以來申請，審核通過後，後續將由新北市住宅及都市更新中心辦理換居媒合及簽約事宜。

住宅發展科長江怡瑩指出，申請者原住所將由新北住都中心作為社會住宅，出租給符合社宅承租資格的民眾；申請者入住有電梯社宅時，與社宅一般戶資格相同，最長只能住6年。

江怡瑩表示，申請者為有屋者，因此6年轉租社宅期間，可思考未來的房屋運用方式，可賣屋、租屋換住其他有電梯房屋，除非有特殊狀況者，才會進一步考量。

新北城鄉局釋出三峽國光青年社會住宅7戶，讓長輩、身障者「樓梯換電梯」。圖／新北城鄉局提供
新北城鄉局釋出三峽國光青年社會住宅7戶，讓長輩、身障者「樓梯換電梯」。圖／新北城鄉局提供

電梯 社宅

延伸閱讀

議員籲增加公幼、準公共化幼兒園 新北：今年持續增加

社宅包租代管 房東免稅從寬

他怨朋友人在一樓等電梯上樓卻按「下」 眾人笑：邏輯沒錯啊

汽車僅有4米巷道出入 住都中心蓋竹科545戶社宅惹議

相關新聞

颱風期間請家庭照顧假遭拒或影響考績 雇主最高罰30萬

烟花颱風逐漸逼近台灣，台北市政府昨晚間災害應變中心提升為二級開設，北市勞動局長陳信瑜表示，雇主應注意颱風動態，負起颱風天...

鄭州地鐵淹水過肩 台北捷運也因納莉侵襲慘淪都市泳池

中國河南省連日來受到強降雨影響，多地降雨量打破歷史記錄並出現嚴重淹水，鄭州更是災情慘重，甚至傳出地鐵車廂進水，乘客只剩胸...

防範烟花颱風侵襲 北市5區疏散門晚間8時「只出不進」

中度颱風烟花明後天最接近台灣，受到外圍環流影響，北部清晨就出現明顯雨勢，北市交通局為防範烟花颱風大雨侵襲，今晚8時起中山...

視察烟花颱風防災整備 侯友宜：防颱工作已就緒

烟花颱風來襲，新北市長侯友宜今天上午先到土城區視察亞洲路拓寬工程，了解工程防颱整備情形及施工進度，再到土城抽水站視察防颱...

淡海輕軌運量上升15% 26日起縮短尖峰時段班距

防疫三級警戒延長到7月26日，但隨著疫情逐漸受控，不少民眾紛紛恢復正常上下班。新北捷運公司指出，7月26日起淡海輕軌將縮...

議員籲增加公幼、準公共化幼兒園 新北：今年持續增加

新北市公立及非營利幼兒園抽籤上月底結束，不少沒抽到的家長，改鎖定找準公共化幼兒園就讀，不過新北市議員彭佳芸接獲家長陳情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。