高齡、身障者樓梯換電梯 可入住新北社宅

新北推出「老舊公寓裝設電梯」經費補助，但10年只有21案申請，原因是整合不容易，新北城鄉局再祭出「樓梯換電梯」，讓65歲以上長輩及身障民眾換租有電梯的社宅，原本的住宅則交由新北住都中心轉租，最長可住6年，今起開放申請。

新北城鄉局這次釋出三峽國光青年社會住宅7戶、新店央北青年社會住宅27戶，之後若有其他社宅空戶也會再釋出；城鄉局也把新北分為4等級，申請此方案者改住同級距的社宅，就不需要貼錢補租金差額。

城鄉局長黃國峰說，新北老舊公寓眾多且電梯增設不易，高齡長輩及身障者出入困難，新北推動多元電梯補助方案，包含既有的都市更新整維補助及電梯特快車方案，但面臨住戶整合困難、費用分攤及法令問題等因素，無法完成。

黃國峰表示，推出「樓梯換電梯」的換居方案，希望加速高齡者及身障者都有電梯可以使用。只要符合資格的民眾都可以來申請，審核通過後，後續將由新北市住宅及都市更新中心辦理換居媒合及簽約事宜。

住宅發展科長江怡瑩指出，申請者原住所將由新北住都中心作為社會住宅，出租給符合社宅承租資格的民眾；申請者入住有電梯社宅時，與社宅一般戶資格相同，最長只能住6年。