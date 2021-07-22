颱風期間請家庭照顧假遭拒或影響考績 雇主最高罰30萬

烟花颱風逐漸逼近台灣，台北市政府昨晚間災害應變中心提升為二級開設，北市勞動局長陳信瑜表示，雇主應注意颱風動態，負起颱風天勞工出勤安全，建議雇主不管是內外勤還是居家辦公員工，均應加發津貼。若颱風天需出勤但有家中成員有受照需求，可請家庭過假，且雇主不得拒絕或視為缺勤，影響獎金或考績，違者最高罰30萬元；另外，勞動檢查處也會加強工地安全預檢措施。

陳信瑜表示，中央氣象局雖尚未發布陸上颱風警報，但未來北部降雨仍趨於頻繁，北部山區甚至有局部豪雨，雇主應採去安全防護措施，維護颱風天外勤工作人員安全，限縮外勤區域或以汽車、計程車為外勤交通工具及提供適當個人防護具，並由雇主或主管人員書面指派，保存紀錄備查。

陳信瑜指出，颱風期間，若勞工發現出勤恐有危害性命安全的晴望，可向雇主說明，行時「退避權」停止出勤；自行停止工作退避到安全場所，雇主可不用給付該時段工資，但未經勞工同意，雇主也不得強迫勞工出勤。

外送服務部分，雇主在颱風期間應重新考量淹水、強風、大雨、道路受損等外送作業風險合理派單，並提供必要的安全衛生防護措施，外送平台業者在政府機關因天然災害宣布停班時，應即刻通知外送員停止外送服務，否則可依台北市外送平台業者管理自治條例第12條規定，裁處2萬至10萬元罰鍰。

而新聞記者採訪高風險新聞事件時，雇主應針對現場可能危險情況，進行危害辨識及風險評估，應使其接受特殊專業及安全訓練，對於採訪時的人員、裝備、安全措施及意外保險均應妥為規畫，採訪人員也應遵守危機事件現場所設置的新聞警戒及相關配合措施，確保自身安全。

至於多數勞工關心颱風期間相關出勤工資問題，陳信瑜指出，依照現行勞動部公告的天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點規定，只要勞工工作地、居住地、上下班所經過地區，該轄區首長宣布停止辦公，勞工無法出勤時，雇主不可強迫補頒、扣全勤獎金、解僱或其他不利行為。

陳信瑜表示，颱風侵襲期間，若有出勤義務勞工，因家庭成員有受照顧需求，可以性別工作平等法第20條申請家庭照顧假，家庭照顧假請假日數可併入事假計算，雇主不得拒絕，也不能視為缺勤，影響勞工獎金、考績或不利處分，違者將處2至30萬罰鍰，並公告事業單位及責任負責。