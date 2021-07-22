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颱風假要求勞工在家上班 北市：雇主宜加給工資

中央社 / 台北22日電

颱風烟花逼近，北市勞動局今天提醒，如勞工工作地、居住地或上下班所經地區宣布停止辦公，即便雇主要求勞工在家工作，仍應秉持疼惜之心，宜加給勞工工資。

台北市勞動局今天表示，颱風烟花影響，預估未來24小時北部降雨會趨於頻繁，提醒雇主應採取安全防護措施，維護颱風天外勤工作人員工作的安全，限縮外勤區域、提供適當個人防護具或以汽車、計程車為外勤交通工具等。

勞動局長陳信瑜指出，颱風影響期間，若勞工發現出勤恐危害生命安全，可向雇主說明後行使「退避權」，自行停止工作退避到安全場所；雇主可不給付這段時間的工資，但未經勞工同意也不得強迫出勤。

陳信瑜說，只要勞工的工作地、居住地區或正常上下班所經過的地區，該轄區首長宣布停止辦公，勞工無法出勤時，雇主依該要點不得視為曠工、遲到或要求勞工以事假或其他假別處理，事後也不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的行為。

勞動局表示，停止辦公期間，若雇主要求勞工在家辦公，勞工因沒有通勤的風險，不可以「颱風停班」為由拒絕提供勞務，但雇主仍應秉持疼惜之心，宜加給勉力出勤的勞工工資。

此外，陳信瑜提醒外送業者，於颱風期間應重新考量風險後再合理派單，並提供必要防護措施，若北市府宣布停止辦公，業者應立即通知外送員停止外送服務，否則將裁處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

在家工作 颱風 北市

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