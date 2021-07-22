通勤民眾增 新北淡海輕軌26日起縮短尖峰班距

隨著COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情逐漸平緩，新北捷運公司今天說，因應通勤人次增加，淡海輕軌將自26日起，縮短上下班通勤尖峰時段的班距為8到10分鐘。

配合國內防疫3級警戒，淡海輕軌從5月22日起調整班距，僅維持6成運能輸運通勤旅客，在上下班的高峰時間，班距則調整為10至12分鐘。

新北捷運公司今天發布新聞稿指出，因疫情趨緩，通勤民眾增加，自26日起，淡海輕軌綠山線及藍海線重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）在上午尖峰時段6時至9時、下午尖峰時段6時至8時，班距皆調整為8至10分鐘，其餘時段班距為15分鐘。

新北捷表示，將持續監看運量變化，適時檢討修正，機動加發加班車，以減少群聚風險，並提醒旅客搭乘時須配合實聯制、全程佩戴口罩、保持社交安全距離、全場站禁止飲食，將加強巡查，如遇違規旅客將依法開罰，確保搭乘安全。