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視察烟花颱風防災整備 侯友宜：防颱工作已就緒

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
煙花颱風來勢洶洶，新北市長侯友宜於今日上午前往土城區亞洲路拓寬工程視察，了解工程防颱整備情形及施工進度。圖／新北市工務局提供
煙花颱風來勢洶洶，新北市長侯友宜於今日上午前往土城區亞洲路拓寬工程視察，了解工程防颱整備情形及施工進度。圖／新北市工務局提供

烟花颱風來襲，新北市長侯友宜今天上午先到土城區視察亞洲路拓寬工程，了解工程防颱整備情形及施工進度，再到土城抽水站視察防颱整備情形，侯友宜表示，新北市已經2年沒有颱風警報，目前新北整個防颱、防汛整備工作都已就緒，也叮囑同仁務必戰戰兢兢，嚴謹面對烟花颱風來襲，防疫期間不要有任何的防颱閃失。

土城區亞洲路鄰近土城工業區，是往返土城、樹林、台65線上下匝道的要道，每逢上下班時段總是車流滿載，塞車問題嚴重，市府為了改善附近交通壅塞情形，於去年12月開工進行亞洲路旁大安圳上加蓋，讓亞洲路多出一個車道紓解車潮，預計於今年底完工。

施工單位新工處表示，土城亞洲路拓寬工程是在大安圳溝渠上建造排水箱涵，提供亞洲路增加一個車道空間，在施工團隊不懈努力之下，已於防汛期前施作完成排水箱涵並通水，讓大安圳在颱風期間排水渠道順暢，不致受影響大安圳排水，也使災害降至最低。

侯友宜接著到土城抽水站視察抽水機組運作是否正常。侯友宜指出，土城抽水站共有8組抽水機組，從民國107年開始分三期陸續更新，已在今年4月全部更新完畢，經費約1億多元。未來會再新建浮洲抽水站，並申請前瞻計畫經費擴建抽水機組。

侯友宜說，土城抽水站很重要，不但可以保護土城積淹水，也可以讓板橋積淹水沒有後顧之憂，浮洲抽水站建置完成後，可串聯下游的湳仔溝抽水站發揮更好的區域防洪功能。

依據中央氣象局資料，目前烟花颱風路徑北修，持續緩慢滯留，新北市今天上午10時災害應變中心二級開設，消防局局長黃德清呼籲，颱風可能帶來強風豪雨，請市民防疫期間減少出門，在家預先做好防颱準備工作，尤其海邊可能有長浪及較強陣風出現，不要前往海邊觀浪、釣魚等活動，如違反進入警戒區且不配合勸離者，市府將予以依法強制執行。

侯友宜到土城抽水站視察抽水機組運作是否正常。圖／新北市新聞局提供
侯友宜到土城抽水站視察抽水機組運作是否正常。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜表示，新北市已經2年沒有颱風警報，目前新北整個防颱防汛整備工作都已就緒。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜表示，新北市已經2年沒有颱風警報，目前新北整個防颱防汛整備工作都已就緒。圖／新北市新聞局提供

烟花颱風 侯友宜

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