烟花颱風逼近 新北籲民眾加強防颱防疫少出門

因應烟花颱風逼近北台灣，新北市長侯友宜今天視察抽水站等防颱措施整備情形，呼籲民眾做好防颱準備及疫情期間少出門，尤其是禁止到海邊觀浪以及垂釣，違者將開罰。

新北市政府表示，依據中央氣象局資料，目前烟花颱風路徑北修，持續緩慢滯留，侯友宜上午到土城區視察重要防汛工程整備進度，首先前往亞洲路勘查道路拓寬工程，由於工程位於大安圳河道上游，要求施工避免豪雨造成工程周邊積淹水情形發生。

侯友宜也視察土城抽水站抽水機組運作情形並表示，土城的抽水機總共有8組，近幾年已陸陸續續都已經更新，讓抽水機運作不但可以保護土城避免積淹水，也可以讓板橋沒有積淹水的後顧之憂。

侯友宜說，這次烟花颱風會帶來強風豪雨，沿海也一定有強長浪，所以，他呼籲市民在防疫期間不要出門，尤其不要到海邊觀浪及垂釣，只要來到警戒區就一定會勸離，如果不遵守勸離，市府將採強制驅離並處罰。

新北市政府表示，災害應變中心上午已進行2級開設，副市長謝政達也召開第2次整備會報，聽取各單位應變準備報告，要求市府各單位切勿掉以輕心，防颱視同作戰，全力備戰，持續落實各項防颱整備工作。