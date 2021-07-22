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防範烟花颱風侵襲 北市5區疏散門晚間8時「只出不進」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
防範烟花颱風大雨侵襲，北市今晚8時部分疏散門實施「只出不進」政策。圖／北市水利處提供
防範烟花颱風大雨侵襲，北市今晚8時部分疏散門實施「只出不進」政策。圖／北市水利處提供

中度颱風烟花明後天最接近台灣，受到外圍環流影響，北部清晨就出現明顯雨勢，北市交通局為防範烟花颱風大雨侵襲，今晚8時起中山、松山、士林、萬華、大同地區部分疏散門實施「只出不進」政策，舒緩堤外停放車輛臨時停車需求，同時開放疏散門周邊8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，並暫停該區域路邊停車收費。

交通局指出，開放停車範圍包含松山區濱江街（大佳國小以東）、撫遠街（塔悠路至濱江街）、塔悠路（民權東路至撫遠街）、三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

中山區為基湖路（堤頂路至樂群一路），包含基湖路112、120、145、151、157、166巷；士林區中正路（通河西街至環河北路）以北、承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域；大同區涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街，僅開放東側-南往北方向）以東區域範圍。

萬華地區為康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域。其中，可停車區域範圍不含水源快速道路、環河南路1、3段、環河南路2段環河快速道路、萬大路（東園街至新3號疏散門（華中疏散門））。

交通局提醒，開放停車區域需遵守「順向靠邊」停放，僅只併排；交叉路口、公共汽車招呼站10公尺內範圍、消防栓前及消防通道、越堤道路兩側等禁止臨時停車；橋梁、高價及快速道路禁止擅自提前停車；隧道、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道維持禁止停車；顯有妨礙他人、車通行處所禁止臨停；計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格仍依規定停車，時段性禁停車格開放停車。

西藏 烟花颱風 人行道

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