鄭州地鐵淹水過肩 台北捷運也因納莉侵襲慘淪都市泳池

中國河南省連日來受到強降雨影響，多地降雨量打破歷史記錄並出現嚴重淹水，鄭州更是災情慘重，甚至傳出地鐵車廂進水，乘客只剩胸部以上沒有被水淹的驚悚情況。而台北捷運也曾因納莉颱風侵襲，高運量路線嚴重受損，如今除在各車站出入口及聯通道口加設可拆裝式的防水閘門，也在捷運隧道內仿照潛水艇「隔艙」概念，設置全斷面式的鋼構大型防水隔艙閘門，若有大水進入就以閘門阻隔在部分區域，讓災損降到最低。

納莉颱風於2001年9月來襲，導致南港機廠遭洪水湧入，持續蔓延至捷運南港、昆陽站，積水達3公尺高，捷運隧道因嚴重積水導致列車無法通行，儘管昆陽站設有防洪閘門，但仍擋不了大水，連同驗票閘門、電扶梯、售票機等全被淹沒，甚至昆陽站數十名工作人員一度困在車站屋頂上。

大量雨水灌入昆陽站後，一路沿著捷運軌道往西蔓延，當時因台北車站站前廣場施工防堵發生缺口，洪水直接衝進捷運台北車站板南線月台，並往東西蔓延，最終造成板南線南港機廠、昆陽站沿線至龍山寺站、松山新店線古亭站、小南門至淡水信義線雙連站，以及高運量行政中心所有設備及部分列車泡水，情況慘不忍睹。

北捷表示，風災後除了木柵線能即刻恢復營運外，其他高運量路線的軌道、月台均受到嚴重毀損，部分或全部路段暫停營運，加上行控中心設備受損，列車只能降低車速並拉長班距。直到風災過後的3個月，所有高運量路線才全面恢復正常營運。

為避免同樣情況再發生，路線恢復營運後，即刻加強防水設施，在各車站出入口及聯通道口加設可拆裝式防水閘門，北市捷運局指出，現今捷運都會設計多道防護措施，出入口都會設計在200年洪水峰位再加110公分的高度，同時裝設防洪門，若真的出現豪大雨，只要將防洪門關住，便可阻止大水灌入。

北捷指出，除了第一道車站出入口利用高度和防水閘門守護，站內地下各層也都有防洪門、防洪擋板及水密門等，層層阻絕洪水，若大水真的入侵到捷運軌道，大型防水隔艙閘門是最後防線。

防水隔艙閘門是如同潛水艇的分區阻隔設計，在捷運路網可能進水的斷層處、過河段或路網交會處，設置全斷面式的鋼構防水閘門，將洪水局限在部分區域，讓災情降至最低。