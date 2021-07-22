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淡海輕軌運量上升15% 26日起縮短尖峰時段班距

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北捷運公司指出，7月26日起淡海輕軌將縮短平日列車尖峰班距，上、下午尖峰時段班距為8分至10分鐘，其餘時段班距為15分鐘。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司指出，7月26日起淡海輕軌將縮短平日列車尖峰班距，上、下午尖峰時段班距為8分至10分鐘，其餘時段班距為15分鐘。圖／新北捷運公司提供

防疫三級警戒延長到7月26日，但隨著疫情逐漸受控，不少民眾紛紛恢復正常上下班。新北捷運公司指出，7月26日起淡海輕軌將縮短平日列車尖峰班距，上、下午尖峰時段班距為8分至10分鐘，其餘時段班距為15分鐘。

淡海輕軌自5月22日起調整班距但維持6成運能，新北捷運公司也與新北在地業者合作，以99%抗病毒科技保障旅客搭乘安全，不過上周淡海輕軌運量，比起再前一周上升約15％。

新北捷運公司指出，7月1日起已在下午尖峰時段加開加班車，近期也在上班尖峰時段機動性加開加班車，但隨著疫情趨緩返回職場旅次逐漸增多，淡海輕軌自7月26日再度縮短班距。

新北捷運公司表示，淡海輕軌綠山線及藍海線重疊路段，紅樹林站至濱海沙崙站，上午6點至9點、下午6時至8時班距為8分至10分鐘，其餘時段班距為15分鐘；也會視運量變化檢討修正，機動加發加班車。

新北捷運公司說，淡海輕軌電扶梯扶手、電梯面板、售票機、刷卡機、車廂拉環、中央扶手，都使用抗病毒科技。另外列車到站也由司機主動開啟車門，搭乘旅客務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，且全場站禁止飲食。

淡海輕軌 新北 捷運

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