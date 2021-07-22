議員籲增加公幼、準公共化幼兒園 新北：今年持續增加

新北市公立及非營利幼兒園抽籤上月底結束，不少沒抽到的家長，改鎖定找準公共化幼兒園就讀，不過新北市議員彭佳芸接獲家長陳情，認為新北準公共化依舊難搶。新北教育局指出，今年公立幼兒園已規劃增設39班、公共化幼兒園也新增71園。

新北110學年度招生公立幼兒園及非營利幼兒園園數共314園，核定招收總人數計3萬2376人，抽籤缺額計1萬4990人，總錄取率68.28%。另外新北110學年度準公共化幼兒園有137園續約，加上新簽約園所共有71園，總計208園。

彭佳芸說，新北有17個行政區公共化幼兒園核定比例未達40%的目標值，其中三蘆、新莊、板橋、雙和、林口、淡水、土城、樹林等人口密集的區域，就有631個空餘教室待活化，但109學年度公立幼兒園只增加28班，比例較低。

也有家長改尋找準公共化幼兒園讓子女就讀，卻發現數量不多，彭佳芸表示，新北803家私幼只有145家與市府簽約成為準公共化幼兒園、比例為18.1%，與高雄422家私幼就有141家準公幼、比例33.41%差距甚多。

新北教育局表示，新北利用剩餘教室、機關釋出空間、公益捐贈回饋空間設立公共化幼兒園，100至109學年度共增500班，增加收托1萬3,557名幼童就學機會，108學年增41班、109學年增設28班，110年學年已規劃增設39班。

教育局也說，新北符合準公共條件的私立幼兒園家數約計335園，今年續約加上新簽約共有208園，比例為62%，在各縣市並無比例偏低的情況，另也舉辦說明會、專人諮詢，針對符合條件的私幼加入準公共機制。

彭佳芸指出，新北公幼和準公幼比例不高，對於雙薪且沒有後援的家長來說無疑是雪上加霜，每年這時候家長為了孩子幼兒園入學焦急到無法好好工作，希望新北能更積極開辦公幼，並輔導業者轉作準公共化幼兒園。