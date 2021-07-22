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開始把孩子送幼兒園 新北：每天調查學生、出勤教職數

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
隨著疫情逐漸受到控制，不少員工都開始恢復正常到公司上班，也因此許多家長紛紛要將子女送至幼兒園。圖／報系資料照片
隨著疫情逐漸受到控制，不少員工都開始恢復正常到公司上班，也因此許多家長紛紛要將子女送至幼兒園。圖／報系資料照片

全台三級警戒延長至7月26日，不過隨著疫情逐漸受到控制，不少員工都開始恢復正常到公司上班，也因此許多家長紛紛要將子女送至幼兒園。有民代呼籲，疫情未完全掌控前，教育局應掌握各幼兒園到校人數與姓名。新北教育局指出，每天均調查學生數、出勤教職員工數。

新北某私立幼兒園原有150名學生，5月中疫情爆發後幾乎沒有學生再到幼兒園，但7月初開始已有15名學生回到幼兒園。還有家長間彼此說還是自己顧孩子，私下卻送回幼兒園，但接小孩時才發現原來已都送回學校。

新北市議員彭佳芸指出，三級警戒超過2個月，家長特、補休早已用鑿又無長輩後援，7月起各私立幼兒園學童到校數明顯增加，但是新北市遲遲沒有針對各私立幼兒園學生到校數有所掌握和紀錄。

彭佳芸表示，桃園市則是要求各園所必須每日回報到校人數與姓名，以落實總量管制，如有不幸真的發生疫情，也可立即匡，這樣的措施也值得新北借鏡。

新北教育局指出，自5月19日停課開始，平均約200家幼兒園提供基本照顧，基本照顧人數在900至1000人左右，到園率約1%左右；也要求幼兒園落實三級防護，加強宣導量體溫、勤洗手、戴口罩、生病不到校、環境通風。

教育局表示，新北每天都會調查各園基本照顧幼生數、出勤的教職員工數，掌握各園的出席概況，並宣導園內與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離。

幼兒園 疫情

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