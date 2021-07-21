新北照顧婦女及弱勢推專區服務 居家玩具包為兒童解悶
學生居家學習苦了不少婦女，新北社會局長張錦麗表示，將推性別友善資訊專區為7大對象提供服務，減輕婦女及弱勢負擔。另外，也協同玩具銀行推出線上教學，讓孩子在玩樂中學習，並備有「居家玩具包」供弱勢使用。
疫情期間幼童及學生都停止實體課程，許多婦女及弱勢族群面臨考驗，社會局特別在防疫資訊網中推出性別友善資訊專區（https://is.gd/tGrs7t），為孕產婦、受暴者、家庭照顧者、醫護人員、弱勢勞工、獨居者和街友等7大對象提供服務。
張錦麗指出，疫情期間家暴通報量遽增，其中受暴人數女性為男性三倍以上，且女性擔任家庭主要照顧者的比例高達75%，因此新北針對7大對象提供44項性別友善防疫服務，包含受家暴者的通報和防疫旅館免費住、孕產婦好孕專車及避免感染風險等教學、協助申請防疫照顧假、協助弱勢取得物資等，要延續「性別友善資源包」重視婦女及弱勢族群的權益。
另外，因應孩童無法到校，新北玩具銀行的共玩活動也轉為線上課程，由老師教導運用鍋碗瓢盆敲打出動人音樂，其它也包含劍玉課、生活素材勞作，未來還將推出「玩具解剖課」，讓玩具醫生線上教學拆解玩具與重組，陪伴家庭照顧者與學童從玩樂中學習。
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