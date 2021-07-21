新北照顧婦女及弱勢推專區服務 居家玩具包為兒童解悶

學生居家學習苦了不少婦女，新北社會局長張錦麗表示，將推性別友善資訊專區為7大對象提供服務，減輕婦女及弱勢負擔。另外，也協同玩具銀行推出線上教學，讓孩子在玩樂中學習，並備有「居家玩具包」供弱勢使用。

疫情期間幼童及學生都停止實體課程，許多婦女及弱勢族群面臨考驗，社會局特別在防疫資訊網中推出性別友善資訊專區（https://is.gd/tGrs7t），為孕產婦、受暴者、家庭照顧者、醫護人員、弱勢勞工、獨居者和街友等7大對象提供服務。

張錦麗指出，疫情期間家暴通報量遽增，其中受暴人數女性為男性三倍以上，且女性擔任家庭主要照顧者的比例高達75%，因此新北針對7大對象提供44項性別友善防疫服務，包含受家暴者的通報和防疫旅館免費住、孕產婦好孕專車及避免感染風險等教學、協助申請防疫照顧假、協助弱勢取得物資等，要延續「性別友善資源包」重視婦女及弱勢族群的權益。