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越南新住民烘焙教室在地深耕 16婆媽奪國際大賽18金牌

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
卞柔勻帶領學員榮獲2021比利時觀光美食節國際大賽線上比賽18面金牌，她自己也以韓式擠花蛋糕奪得金牌。圖／新北市社會局提供
卞柔勻帶領學員榮獲2021比利時觀光美食節國際大賽線上比賽18面金牌，她自己也以韓式擠花蛋糕奪得金牌。圖／新北市社會局提供

來自越南的新住民卞柔勻在三重溪尾街開設藝術果凍烘焙教室，並帶領社區婆婆媽媽學習，適逢2021比利時觀光美食節國際大賽因疫情改為線上，她鼓勵學員參賽，結果16位學員共拿下18面金牌，其中兩人還拿下雙料金牌，令她相當感動。

卞柔勻從小就在越南家鄉開設的餐廳幫忙，2000年嫁來台灣後也持續專注美食烹飪；2016年投入「純天然3D果凍」的製作，一雙巧手雕畫出各式花卉、蟲魚鳥獸；2019年曾在韓國釜山烘焙大賽中奪得糖花組冠軍；2020年起在新北市新住民家庭服務中心協助下在三重溪尾街開設藝術果凍烘焙教室，並教導新住民姊妹甚至烘焙老師精進研習，前後共出版了4本烘焙專書，還將版稅捐給新北市社會局做公益。

卞柔勻表示，自己不是從小愛過生日的人，30歲後才有家人朋友幫她慶生，今年因為疫情關係，製作了韓式擠花蛋糕，除慶生外也希望疫情早日結束，能返鄉探望父母，後來得知比利時觀光美食節國際大賽改為線上比賽，因此就鼓勵學員一起創作並報名參賽，沒想到16位學員共拿下18面金牌，其中林惠鶯和曾鈺珺兩位學員還榮獲雙料金牌，卞柔也以韓式擠花蛋糕奪得金牌，令她又驚又喜。

卞柔勻指出，這次其中一位獲獎者曾鈺珺，因為先天代謝不良，嚴重到換器官，經過長久醫治調養才恢復，因為還不適合上班，就到烘焙教室學習、接單製作，這次參賽同時獲得果凍花及和菓子兩項國際金牌的肯定，對曾鈺珺是一大鼓舞。

2021比利時觀光美食節國際大賽近日公布得獎名單，卞柔勻旗下學員共有陳登子、武玉蓉、龔郁婷、陳昱安、林惠鶯、李宜樺、洪志敏、張桂華、陳薇婷、曾鈺珺、張滿足、陳心儀、王韻惠獲得果凍花展示金牌；林惠鶯、楊塵、曾鈺珺獲得造型和菓子金牌；邱淑惠、湯惠君獲得糖花工藝展示金牌。

曾鈺珺在老師的鼓勵下參賽，獲得 2021比利時觀光美食節國際大賽線上比賽果凍花展示及造型菓子兩項國際金牌的肯定。圖／新北市社會局提供
曾鈺珺在老師的鼓勵下參賽，獲得 2021比利時觀光美食節國際大賽線上比賽果凍花展示及造型菓子兩項國際金牌的肯定。圖／新北市社會局提供
曾鈺珺在老師的鼓勵下參賽，獲得 2021比利時觀光美食節國際大賽線上比賽果凍花展示及造型菓子兩項國際金牌的肯定。圖／新北市社會局提供
曾鈺珺在老師的鼓勵下參賽，獲得 2021比利時觀光美食節國際大賽線上比賽果凍花展示及造型菓子兩項國際金牌的肯定。圖／新北市社會局提供

金牌 烘焙

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