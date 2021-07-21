快訊

鄭州暴雨致25死7失聯 河南全省120多萬人受災

獨／2年前就預演 侯怡君爆打小三真實畫面流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推急救貸2.0 仍僅板信商銀願意支援

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市推出急救貸2.0欲補貼在地中小企業支付經濟部營運資金貸款利息，跟去年一樣只有板信商銀投入支援。圖／新北經發局提供
新北市推出急救貸2.0欲補貼在地中小企業支付經濟部營運資金貸款利息，跟去年一樣只有板信商銀投入支援。圖／新北經發局提供

新北市因應疫情喊出急救貸2.0，欲幫助有申請經濟部營運資金貸款的在地企業，加碼補貼6個月利息，經過招商後跟去年雷同，仍舊只有板信商銀願意合作，預計加碼500萬供中小企業補貼。

原先經發局希望能有更多金融業者共體時艱替中小企業度過難關，但因急救貸對金融業者屬公益性質，並無實質回饋，最終仍只有板信延續去年合作，加碼提供500萬貸款利息補貼給急救貸2.0使用。

經發局指出，去年經發局共協助企業取得1億3千萬元紓困資金，今年預估也能取得資金破億。而在急救貸專案，有申請經濟部營運資金貸款的新北市企業，前6個月利息由中央補貼外，新北則提供後續6個月利息補貼1％，比去年0.5％多1倍。

經發局表示，板信商銀董事長張明道落實企業回饋社會理念，已經是疫情爆發後第2度無償伸出援手，解決企業支付員工薪資、廠房、營業場所或辦公租金等困境。

疫情趨緩，紓困能否幫上忙將是經濟回升重點，經發局表示，會再滾動式提供各項紓困措施，即日起也歡迎有需要的企業到各板信商銀窗口辦理急救貸2.0，受理期限至年底。

疫情

延伸閱讀

新北新增2本土確診 1人感染源不明疫調中

烟花颱風來勢洶洶 新北出動600名「偵水志工」應戰

傳混茶冒充新北美人茶參賽 石碇農會：惡意中傷

PLG／又有選秀交易 新北國王換來領航猿今年首輪籤

相關新聞

林口三井Outlet員工篩完了 明天恢復正常營業

新北市長侯友宜稍早下令，林口三井Outlet若員工還沒篩檢完，就不得恢復營業，而林口三井隨後也發布消息，確認已完成所有包...

烟花颱風來勢洶洶 新北出動600名「偵水志工」應戰

烟花颱風撲台，這次恐停留較久，可能帶來強風豪雨，新北市政府除平常的防汛準備外，也提早巡查各抽水站及河川水道等，更出動60...

新北推急救貸2.0 仍僅板信商銀願意支援

新北市因應疫情喊出急救貸2.0，欲幫助有申請經濟部營運資金貸款的在地企業，加碼補貼6個月利息，經過招商後跟去年雷同，仍舊...

烟花颱風多恐怖還不知道 新北周五打不打疫苗明天再說

颱風「烟花」持續逼近台灣，基隆、桃園已率先宣布23、24日疫苗接種喊卡，而新北市長侯友宜下午也說明，對颱風動向必須要判斷...

日本知名飯店首插旗海外 遭踢爆違反室內5人不內用規定

一家知名日本飯店首間插旗海外的飯店，在臉書爆料公社遭網友爆料，這家知名的日系飯店疑似公然違反防疫規定，不僅疑似尚未取得觀...

傳混茶冒充新北美人茶參賽 石碇農會：惡意中傷

新北市執定農會7月初舉辦「新北美人茶」比賽，結果遭茶農檢舉，表示有得獎者是拿桃園、新竹、苗栗的茶葉來參賽，大喊比賽不公。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。