新北推急救貸2.0 仍僅板信商銀願意支援

新北市因應疫情喊出急救貸2.0，欲幫助有申請經濟部營運資金貸款的在地企業，加碼補貼6個月利息，經過招商後跟去年雷同，仍舊只有板信商銀願意合作，預計加碼500萬供中小企業補貼。

原先經發局希望能有更多金融業者共體時艱替中小企業度過難關，但因急救貸對金融業者屬公益性質，並無實質回饋，最終仍只有板信延續去年合作，加碼提供500萬貸款利息補貼給急救貸2.0使用。

經發局指出，去年經發局共協助企業取得1億3千萬元紓困資金，今年預估也能取得資金破億。而在急救貸專案，有申請經濟部營運資金貸款的新北市企業，前6個月利息由中央補貼外，新北則提供後續6個月利息補貼1％，比去年0.5％多1倍。

經發局表示，板信商銀董事長張明道落實企業回饋社會理念，已經是疫情爆發後第2度無償伸出援手，解決企業支付員工薪資、廠房、營業場所或辦公租金等困境。

疫情趨緩，紓困能否幫上忙將是經濟回升重點，經發局表示，會再滾動式提供各項紓困措施，即日起也歡迎有需要的企業到各板信商銀窗口辦理急救貸2.0，受理期限至年底。