烟花颱風來勢洶洶 新北出動600名「偵水志工」應戰

烟花颱風撲台，這次恐停留較久，可能帶來強風豪雨，新北市政府除平常的防汛準備外，也提早巡查各抽水站及河川水道等，更出動600多名「偵水志工」，針對各處水溝及易淹水地點提早三天加強巡查，要以最高防淹層級應對。

據氣象局資料，烟花颱風移速較慢，路徑預報北偏，市府為因應防災，昨日召開風災第一次整備會議，要求各局處與區公所落實防疫兼防汛，整備工作包含82座抽水站測試、破堤與河道施工工程整備、快篩站及疫苗接種站帳篷相關設施收整穩固、招牌與路樹及鷹架固定等整備作業。

新北水利局雨水下水道工程科科長王忠賢指出，這是今年第一次遇到有較強影響力的颱風，預估會帶來強風、豪雨及雷擊，所以除平常的基本準備及智慧防汛平台備戰外，市府也提早完成河川、水道及排水設施的巡查。

王忠賢強調，市府同時也強化巡查，目前已經在19區建置20隊、共600多名「偵水志工」，並在前三天就針對水溝、易淹水地點完成巡查，若有淤積或垃圾就立即清理，以最高防淹層級與嚴謹態度面對。

侯友宜表示，還是呼籲民眾盡量待在家防疫兼防汛，若需堆置砂包，可向各區公所申請；尤其海邊將出現長浪及較強陣風，應避免前往活動。另外，適逢大潮期間，沿海低窪地區慎防海水倒灌。