新北將開放5館1園部分室內空間 7月22日起預約

疫情趨緩，新北市將開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館及國定古蹟林本源園邸等部分室內空間，採全面網路預約制，22日起預約。

新北市政府文化局長龔雅雯今天指出，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒自13日起微解封，將開放5館1園部分室內空間，全面採線上預約制，每日開放3梯次，每梯次2小時為單位，不提供候補或現場報名，當日不接受現場預約，每次預約最多4人為限。

文化局表示，22日上午8時起受理首次預約，參觀日期為24日至8月1日，接續將以每兩週頻率，開放可預約時段。

至於各館每梯次可預約人數，分別為十三行博物館80人、黃金博物館80人、鶯歌陶瓷博物館80人、淡水古蹟博物館80人、國定古蹟林本源園邸50人、坪林茶業博物館30人。

文化局提醒，預約後請確認收到預約成功通知信，或可於預約系統網站查詢預約入場憑證（QR Code），每一入場憑證限用一次，免費購票者請至現場出示相關證件證明。