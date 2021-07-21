颱風前微解封 貢寮豐珠中學師生搶收400斤米

豐珠中學為安置特殊生而設立的女校，在疫情期間更是極少數還維持上課的校園，以保障學生的健康安全，然而近期微解封，加上颱風即將撲台，學校趁著今(21)日好天氣，師生花了一整個早上搶收貢寮區雞母嶺的水梯田，收獲400斤的豐珠米，是學生六年耕種以來的大豐收。

豐珠中學輔導主任羅琬臻表示，豐珠中學在學校旁的水梯田培育豐珠米已是第六年，今年自春耕後便遇上疫情，因此學生五月以後都沒再放假回家，學校更安排許多豐富的校內課程，但採收豐珠米是本校的特色課程，趁這個機會讓學生戴著口罩來到校外放風一下，而秋收前更有四位新同學報到，第一次踩進水梯田仍是新鮮又恐懼，但是颱風前天氣涼爽，兩個月來難得接觸大自然，大家觀察水中的鱔魚、田螺都非常開心。

水梯田管理人蕭學勇表示，與豐珠中學搭配教學已第六年，水梯田因為高低落差，農耕方式需要採取全人工，今年因為要趕在颱風前採收，第一次跟鄰舍借來機械馬達的脫穀機，並拖拉至田中央運作增加效率，因此整個早上趕在下雨前，一分地的豐珠米便已採收脫穀完成，算是復育水梯田以來的初體驗，感謝校方這些年的幫忙，今年因農害少，收獲了四百斤的米，是令人感動的大豐收。