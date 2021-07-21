傳混茶冒充新北美人茶參賽 石碇農會：惡意中傷

新北市執定農會7月初舉辦「新北美人茶」比賽，結果遭茶農檢舉，表示有得獎者是拿桃園、新竹、苗栗的茶葉來參賽，大喊比賽不公。石碇農會表示，經調查後，確認本次參賽茶農都是拿新北茶葉參賽，這樣的惡意中傷對評審老師及茶農都是一大打擊，若舉報者還有疑義，請提出實質證據，勿以不實言論來詆毀辛苦的茶農。

日前有民眾爆料，新北市石碇農會舉辦的「新北美人茶」比賽中遭茶農「混茶」參賽，該茶農靠著桃、竹、苗地區的茶葉擊敗新北茶葉，拿下前10名，要求主辦單位給個說法。石碇農會接獲消息後於近日完成調查，出面回應。

石碇農會指出，經調查後，確認本次參賽的所有茶農皆為新北市茶農，且有取得3章1Ｑ的報名資格，而茶葉經抽查後，也都沒有混充情形，比賽內容相當公正、公平。

石碇農會表示，本次評鑑評審為農委會茶葉改良場前場主陳國任，他從1984年就開始擔任評審，至今已有37年的豐富資歷，還曾擔任過全國東方美人評鑑比賽及新竹東方美人評鑑比賽主審，資歷相當豐富。

石碇農會表示，此次顯然是有人惡意中傷比賽結果，對評審老師及茶農都是一大打擊，若有茶農針對本次調查結果有疑義，請提出相關事實證據供農會參考，勿以不實言論詆毀，造成本次參賽的辛苦茶農及其他人員名譽受損。