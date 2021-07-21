服務汐止長輩 華山基金會關懷、送物資不停歇

疫情期間各行各業都受到衝擊，相對的，平時靠捐款、捐發票的社福機構也大受影響，以華山基金會來說，經費來源就少了四成，除了希望各界捐款支持之外，他們疫情期間關懷長輩也不停歇，為了讓長輩在家安心防疫，提供物資協助、代購物品等服務。

防疫期間換個方式關心服務長輩，華山基金會汐止站，會先打電話關心長者最近的身體狀況，接著約時間前往送物資，因為，疫情嚴竣保持社交距離，所以，就以零接觸的方式，帶著防疫及生活物資前往長輩家中，隔著鐵門打招呼，也叮嚀東西就放在外面，記得拿，這段期間的貼心服務，長輩們直說很感謝。

華山基金會基隆新北代理站長顏緹武指出，疫情期間華山基金會也調整了服務方式，希望以比較不接觸的方式減少傳染，原本在做的到宅訪視就改以電話問安的方式來關心長者的身體健康情況，最重要的是，在疫情期間有些慢性病的長輩需要陪同就醫或是代購物品以及協助取藥的部分，也是在這段期間扮演的重要角色來協助長輩，此外，也希望長輩可以在家安心防疫，也提供物資協助、代購物品，替長輩把生活所需都送到家。

顏緹武說，在這段期間裡面，基金會的捐款其實是有衰退的，下滑了四成左右，那因為疫情的關係，很多店家生意都不是很好，而華山基金會也靠小額捐款、以及愛心店家的零錢支撐，也希望有善心人士協助守護老寶貝，在家裡上網或是行動支付，以多元的方式做捐款，像是Line pay、台灣pay或是街口，或上華山線上官網線上捐款，一起協助獨居長輩。另外，也可以透過購買公益商品的方式，響應愛老人的服務。