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慰勞防疫醫護清潔隊員 淡水里長送飲料麵包

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水里長聯誼會特別準備大量的麵包及飲料，要送給這一群辛苦付出的防疫人員。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水里長聯誼會特別準備大量的麵包及飲料，要送給這一群辛苦付出的防疫人員。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓民眾有更好的保護力，全國各地都在盡全力的施打疫苗淡水區疫苗施打站每天都有近千人的施打量，因此淡水里長聯誼會為慰勞辛苦的醫護人員及在場的公所員工，另外還有淡水清潔隊，特別準備大量的麵包及飲料，要送給這一群辛苦付出的防疫人員。

淡水里長聯誼會長邱美津表示，在新市國小疫苗施打站，有許多的醫護人員以及淡水區公所工作人員，每天都非常辛苦的為民眾來進行施打疫苗的服務，另外淡水清潔隊也是為大家環境不斷的清潔消毒，這些都是在防疫第一線辛苦的人員，希望透過這一點點的心意來慰勞。對此淡水區長也表示非常感謝。

淡水區長巫宗仁表示，疫苗接種，加速前進，淡水區里長聯誼會邱美津會長帶領各里長，攜帶點心、飲料為公所工作同仁及醫護人員加油打氣，大家都非常感動，有這麼多來自里長們的支持。里長也提到，在這麼炎熱的天氣，特別提供冷泡茶來為大家們消消暑，希望一點點心意，都是為第一線守護人員加滿滿無限的動力，也期盼疫情盡快過去，讓大家可以回復到過往生活。

淡水 疫苗 醫護人員

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