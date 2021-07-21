慰勞防疫醫護清潔隊員 淡水里長送飲料麵包

為讓民眾有更好的保護力，全國各地都在盡全力的施打疫苗，淡水區疫苗施打站每天都有近千人的施打量，因此淡水里長聯誼會為慰勞辛苦的醫護人員及在場的公所員工，另外還有淡水清潔隊，特別準備大量的麵包及飲料，要送給這一群辛苦付出的防疫人員。

淡水里長聯誼會長邱美津表示，在新市國小疫苗施打站，有許多的醫護人員以及淡水區公所工作人員，每天都非常辛苦的為民眾來進行施打疫苗的服務，另外淡水清潔隊也是為大家環境不斷的清潔消毒，這些都是在防疫第一線辛苦的人員，希望透過這一點點的心意來慰勞。對此淡水區長也表示非常感謝。

淡水區長巫宗仁表示，疫苗接種，加速前進，淡水區里長聯誼會邱美津會長帶領各里長，攜帶點心、飲料為公所工作同仁及醫護人員加油打氣，大家都非常感動，有這麼多來自里長們的支持。里長也提到，在這麼炎熱的天氣，特別提供冷泡茶來為大家們消消暑，希望一點點心意，都是為第一線守護人員加滿滿無限的動力，也期盼疫情盡快過去，讓大家可以回復到過往生活。