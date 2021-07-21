響應愛心待用餐 洪孟楷撐店家助民眾度難關

為響應立委蔣萬安加入民間「愛心待用餐」行列，立委洪孟楷在淡水、三芝、石門、八里、林口以及泰山區，各與一間餐廳業者合作，提供各120份愛心待用餐，提供弱勢民眾使用溫飽一餐，並且同時可以幫助店家用行動來支持。

立委洪孟楷表示，在地方六個區都有一間餐廳店家，由立委媒合社會企業資源經費來支持店家提供待用餐點，只要民眾在七月底前來到店家，說明需要使用待用餐，就可以直接帶走一份餐點，不需要證明，而在淡水區配合的咕咚羹2.0店家，在地大家喜愛的小吃之一，里長也立挺這樣的愛心活動。

新興里長吳錦泉表示，對於立委響應支持在地方發起這樣的愛心活動，對於受到疫情影響的人幫助非常大，也在現場力挺並且感謝立委對地方的幫助。而洪孟楷表示，「愛心待用餐」是「雨天撐傘」，也是「撐店家、助民眾」的雙贏活動！希望拋磚引玉能夠吸引更多的店家與民眾可以一起加入「愛心待用餐」的行動行列，期待透過大家一點一滴的串連，讓「待用餐」更深植到社會每個角落。