計程車熄火堵道路 汐止警合力推車排除

日前一輛計程車行經汐止區新台五路、秀峰路口時，突然熄火並無法發動了!計程車一停車就會發生回堵，汐止分局橫科派出所警員蔡宗諺、王昱心開警備車執行勤務，見狀立即下車瞭解察看，並與該名計程車司機合力推車，迅速排除交通障礙，維持該路段車流順暢。

汐止警分局表示，該分局橫科派出所警員蔡宗諺、王昱心開警備車執行勤務，行經新台五路、秀峰路口時，一輛計程車突然熄火並無法發動了!由於該路段為汐止區之重要幹道，平日車流較大，為避免交通意外發生，遂將警車閃爍警示燈提醒行經車輛注意，並與該名計程車司機，三人合力將計程車推至較安全之地區域。

汐止分局呼籲，車輛於最高速限50公里以下之路段發生故障，應儘速排除，將車輛移至適當之安全位置，如無法排除在等待援期間，除須顯示危險警告燈外，並在車輛後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌警示之。