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柯文哲：防廁所變成感染源 放下馬桶蓋再沖水

中央社 / 台北21日電

北市柯文哲今天指出，近期曾在台北市污水下水道中驗出COVID-19病毒的RNA，表示病毒可以在糞便中存活，為避免廁所變成感染源，呼籲民眾蓋上馬桶蓋再沖水。

台北巿政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，台北市今天公布新增9例確診，而昨天7家提供免費核酸檢測（PCR）的醫院總共篩檢848人、全數陰性，顯然現在要再抓出感染源相當困難。

柯文哲說，今天公布的9例個案均勻分散在士林、大安、萬華、內湖、中正及文山等6個行政區，其中4例是在居家隔離期間被撈出來，有2例是家戶感染、2例感染源不明，剩下1例仍在疫調中。

他指出，不明感染源仍是目前公共衛生上最頭痛的地方，現在每個確診者在被隔離前大概會再傳染給另1人，所以最重要的是「速度」，確保確診者不會再傳染給其他人。

此外，柯文哲表示，台北市近期針對污水下水道共做了36次檢測，其中3次有發現病毒的RNA（核糖核酸），表示病毒可以在糞便中存活。

柯文哲呼籲，為了避免廁所變成感染源，民眾使用坐式馬桶後，應蓋上馬桶蓋再沖水，避免含有病毒的氣溶膠顆粒污染空間；使用沒有馬桶蓋的蹲式馬桶則要戴好口罩，出來一定要洗手。

馬桶 柯文哲 北市

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