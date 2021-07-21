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北市已召集防災會議 柯文哲：放颱風假打疫苗就要延遲
烟花颱風來襲，由於梅雨季時台北市信義區曾鬧水災，台北市長柯文哲今在防疫記者會上表示，北市防洪標準為每小時78mm，超過此標準就會淹水，台北市副市長彭振聲已經召集防災會議，若颱風飄到北台灣殺傷力可能不下納莉颱風。 此外，柯提醒，一旦放颱風假，民眾預約打疫苗就要延遲。
柯文哲表示，這次颱風要特別要注意，烟花颱風走的速度很慢，看颱風路徑若是停在北台灣，速度又慢，降雨量恐怕很可觀。北市防洪標準為每小時78mm，超過此標準就會淹水。
柯文哲表示，台北市副市長彭振聲已經召集防災會議，準備防災，仍要看颱風路徑判斷破壞性，往北飄破壞性就少，若飄到北台灣，按照目前這個速度，再帶來雨量的話，殺傷力可能不下納莉颱風。
另外，北市7間醫院在戶外設置免費篩檢站，柯文哲表示，以陸上颱風警報為依據，一旦發布警報，免費篩檢站的戶外帳篷一定要收起來，目前也正密切觀察颱風走向。
柯提醒，一旦放颱風假，民眾預約打疫苗就要延遲，由於疫苗預約現在為中央接管，屆時疫情指揮中心應該會宣布相關措施。
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