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協助勞工就業 新北「安心即時上工2.0」再釋430個職缺

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市安心即時上工計畫再釋出430個職缺，讓民眾能到公家機關上班，賺錢貼補家用。圖／新北市勞工局提供
新北市安心即時上工計畫再釋出430個職缺，讓民眾能到公家機關上班，賺錢貼補家用。圖／新北市勞工局提供

這波疫情嚴重衝擊就業市場，新北今年無薪假1到7月通報累積830家次，創下近年新高。新北市勞工局今年6月18日因應疫情推出「安心即時上工2.0」，延長工作時間限制，將原本最多的6個月480小時增加至1年960個小時，並於今日釋出第4波職缺，提供430個工作機會，一個月來已累積釋出1900個職缺。

新北市2019年1到7月讓員工放無薪假的企業僅有9家次，去年因疫情關係，增加到489家次，今年5月疫情爆發，導致多家業者經營出現困難，企業無薪假通報達到830家次、7862人次，為近年新高。

勞工局從去年4月開始推動「安心即時上工」計畫，由市府釋出職缺，讓民眾可以到公家機關上班，最多可工作6個月480個小時。

近期疫情爆發，失業人數增加，勞工局在6月18日推出「安心即時上工2.0」，除釋出更多職缺外，也將限制放寬，將上班時數延長至最多1年、960個小時，前三波共釋出了1491個職缺，錄取上工973人。

勞工局長陳瑞嘉表示，這次第四波的職缺釋出高達430個，協調了農業局、文化局、警察局、區公所、動保處、各級學校等40個機關，釋出430個職缺，工作內容有協助量體溫、控管人流、清潔打掃、行政庶務等工作，從去年累積至今已協助4142人上工，希望能協助失業民眾度過難關。

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