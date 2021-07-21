全災型智慧指揮監控平台分析疫情 新北市智能科技防疫

新北市運用全災型智慧指揮監控平台（EDP）分析疫情熱點，透過精準疫調掌握感染源，持續落實執行平寧計畫，使得新北市確診人數，從5月22日高峰期的384人，降至本今天僅有2人，且其中1人為居家隔離期間PCR採檢呈陽性，顯見EDP防疫立大功。

新北市政府自108年首創全國，將各種防救災整合成單一決策平台「全災型智慧指揮監控平台EDP」，透過地理資訊系統（GIS）、人工智慧（AI）及資料視覺化等資訊技術，提供即時監控及整合性決策輔助功能模組，在這波COVID-19嚴峻疫情侵襲，運用智能科技防疫立下大功。

侯友宜指示消防局善加運用EDP增加疫情分析模組，結合EMIS大數據的確診數與足跡調查資料，分析疫情高潛勢地區下令衛政、民政、警政系統及市府團隊總動員，落實執行各項防疫措施，成功阻斷病毒感染源，有效降低感染風險。

侯友宜強調，自今年5月9日疫情上升後，新北市5月15日宣布提升三級警戒，運用發展已臻成熟的EDP平台，透過資訊科學與空間分析技術，結合衛生局提供確診地理位置與警察局疫調足跡進行疫情趨勢分析。從疫情惡化的行政區擴散風險再找出疫情熱區中的重熱區域像是板橋板東、中和漳和、新莊北區、三重西南區等重熱里42個，同時設置各熱區防疫中心，嚴格落實商業高度管制、人員低度活動等6大防疫措施，並成立機動篩檢站，鼓勵民眾快篩及時找出社區感染源，如有篩檢陽性者，立即擴大匡列接觸者去篩檢，及通報鄰近縣市同步匡列，全面防阻可能感染源。

侯友宜要求消防局，藉由各行政區的確診比例與消長情形，利用EDP系統分析疫情能力，判斷高、中、低風險行政區分布情形，快速篩選出具有高疫情風險的「里」，並每週對外公布，追蹤其風險轉移變化，協助防疫人員即時進行控管與隔離等防疫作業。

消防局黃德清局長強調，全災型智慧指揮監控平台（EDP）是智能化的方析工具，以圖資視覺化、數據化方式快速掌握統計疫情成長，針對疫情趨勢曲線分析大數據資料，採取預防性作為。在疫情開始爆發時，即以數據資訊協助指揮官作防疫決策，以科技智能方法斷絕隱形傳播鍊避免疫情擴散。