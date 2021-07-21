烟花颱風多恐怖還不知道 新北周五打不打疫苗明天再說

颱風「烟花」持續逼近台灣，基隆、桃園已率先宣布23、24日疫苗接種喊卡，而新北市長侯友宜下午也說明，對颱風動向必須要判斷清楚，目前還在看颱風對北台灣影響有多大，明天社區篩檢站、疫苗都會照常，至於周五是否調整，明天會再跟市民報告。

侯友宜表示，新北已經有對烟花來襲做相關因應，但還要再看颱風預測的動線，必須要清楚掌握颱風動向。

侯友宜說，昨天他看氣象颱風還有往南，到晚上變往北，這對台灣影響完全不一樣，要判斷非常精準大概在前1、2天才能清楚，目前看來颱風在台灣停留時間長，還在看整個走向對北台灣的影響有多大。

初步評估明天會正常上班上課，侯友宜指出，周五疫苗接種要不要停止會看明天颱風走向再決定，會事先掌握即時通報給社區篩檢站或疫苗接種站，也會有備案，等颱風有穩定、清楚路線會立即跟市民朋友說明。