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北農、環南波及新北189人 侯友宜稱已告一段落

聯合報 / 記者張哲郢張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜稱北農、環南相關傳染鏈已告一段落，總計波及新北共189人因此確診。圖／取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜稱北農、環南相關傳染鏈已告一段落，總計波及新北共189人因此確診。圖／取自侯友宜臉書

新北市今日新增2例確診，談到近期疫情，市長侯友宜認為，先前北農、環南大規模感染事件已告一段落，當中有189名新北人受到波及確診。侯說，雖然北農、環南對新北疫情影響大，但希望雙北共同努力，大家一起往好的地方走。

新北新增2例中，有1例是因住在淡水朋友確診被匡列居家隔離，隔離期間陰轉陽；另1例則在新店區，疑似同樣被朋友傳染，但感染源還在調查中，2例已匡列8人隔離。

繼19日社區篩檢零陽性後，新北昨篩檢3043仍再度零陽，20天內7度零陽，侯友宜表示，這代表社區篩檢站能有效找出隱藏傳播鏈，更能有效控制疫情。

侯友宜指出，先前北農、環南對新北疫情影響大，一共有189名市民受波及，其中北農103人有55人為職場、30人家戶、18人有活動史感染；環南則有86人確診，48人來自職場、23人家戶與15人相關活動史染疫。

從數據分析，新北自6月8日後有效再生數（Rt值）都在1以下，非藥物公衛防疫措施（NPI）幾乎都超過90％，侯友宜說，這代表新北疫情一直在有效控制，也希望雙北共同努力做好區域聯防，一起往好的地方走。

新冠肺炎 COVID-19

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