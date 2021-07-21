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日本知名飯店首插旗海外 遭踢爆違反室內5人不內用規定

聯合報 / 記者林麗玉邱瓊玉／台北即時報導
臉書有網友爆料，一家知名的日系飯店疑似公然違反防疫規定，不僅疑似尚未取得觀光飯店許可證，就邀所有相關施工廠商試住，還違反自助早餐室內不得超過5人群聚、不得內用規則。圖／引用自官網
臉書有網友爆料，一家知名的日系飯店疑似公然違反防疫規定，不僅疑似尚未取得觀光飯店許可證，就邀所有相關施工廠商試住，還違反自助早餐室內不得超過5人群聚、不得內用規則。圖／引用自官網

一家知名日本飯店首間插旗海外的飯店，在臉書爆料公社遭網友爆料，這家知名的日系飯店疑似公然違反防疫規定，不僅疑似尚未取得觀光飯店許可證，就邀所有相關施工廠商試住，還違反自助早餐室內不得超過5人群聚、不得內用規則。

對此，台北市觀光傳播局表示，由於這家飯店是申請作為國際觀光飯店，屬於交通部觀光局管轄，是否未取得許可證先放行試住，須由觀光局確認；至於餐廳違規群聚內用，北市府若接獲檢舉，將由衛生單位前往調查。

交通部觀光局則表示，東日本JR飯店目前正在申請執照中，還沒有發布，不過確實有看到民眾在爆料公社上的發文，也有向業者了解，對方稱是為了開幕做準備，沒有對外營業，也沒有收錢；若違反防疫規定，會請地方政府來處理。

觀光局表示，目前指揮中心有開放部分餐廳可以內用，但地方政府仍各自有規定，須依照各地規定執行；據他們了解，北市府沒有開放，是否違反防疫規定，後續也會再發文給北市府，另也會向業者了解。

網友爆料，這家由日本知名鐵道集團投資、在台北市海外開設的第一間飯店，疑似尚未取得觀光飯店許可證下，邀請所有相關施工廠商參加試住，有些施工廠商因怕得罪客戶，無法取得尾款皆無奈參加，少數業者基於防疫理由拒絕。

網友也爆料，由於該飯店業者在北市府未開放內用的情況下，邀請業者到B1全日自助餐享用早餐，不僅違反室內不得超過5人群聚，更違反不得內用的規則。

雖然有廠商提出疑慮並於以規勸，該飯店業者執意要求在未取得開業核的餐廳內用餐，完全無視台灣的防疫規定行徑囂張。目前1922專線完全打不進去，歡迎各位去檢舉，以免造成破口加劇北市疫情。

北市 爆料公社 觀光局

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