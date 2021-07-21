馬路排氣孔野釣影響交通 瑞芳區公所縮小洞口

新北市瑞芳區有民眾在深澳路排氣孔「野釣」海鰻魚引熱議，不少好奇遊客跑去試手氣。瑞芳區公所今天指出，此路段為主要幹道，避免影響交通及群聚，已用鐵板縮小排氣孔洞口。

瑞芳區長施玉祥下午接受中央社記者電話訪問指出，深澳路為通往深澳漁港、象鼻岩的重要幹道，近日因有民眾在臉書（Facebook）分享從深澳路排氣孔釣魚體驗，引來不少遊客躍躍欲試。

施玉祥說，考慮到不少排氣孔位在道路中央或是馬路旁，釣魚行為既危險也影響交通，且正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，群聚恐成防疫破口，因此製作鐵製隔板，縮小約31個氣孔的洞口範圍，不影響排水功能，但盼遏止「馬路釣魚」行為。

林姓民眾15日在臉書社群「爆廢公社」貼照片、影片表示，防疫警戒期間因無聊，看到附近鄰居從家門外的馬路「排氣孔洞」釣出40幾尾鰻魚，決定試試手氣，使用小卷當魚餌，果真釣到野生鰻魚及紅蟳。

在地深澳里長賴孟宏揭秘，原來深澳路底下原是舊深澳發電廠的冷卻水排水道，因聯結海域，所以會有魚類等生物。