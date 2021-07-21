綠質疑新北市青年局拖到明年設立為選舉 藍議員反嗆是要衝聲量

新北市今早通過設立青年局相關條例，議員不分朝野都表示樂觀其成，但身兼民進黨新北黨部主委的市議員何博文質疑，市長侯友宜早就承諾設立，卻拖到選舉年，希望不是因為選舉考量；新北研考會強調，實際成立取決議會通過狀況，市府一定盡力溝通，也期望盡速成立青年局。

新北今早市政會議通過「新北市政府組織自治條例」修正草案及「新北市政府青年局組織規程」，並送議會審查，青年局預計最快可在明年成立。侯友宜表示，希望相關條文能盡速通過，就有專責機構來照顧新北的青年朋友。

市議員江怡臻指出，市府順意民意設立青年局，代表重視新北的青年族群，解決以往從各局處分出人力處理相關事務的問題，未來所有青年事務就由青年局專責處理，會有相關經費及人員，全力投入為青年服務。

江怡臻認為，青年局應該讓更多青年實質參與市政的討論及決策，同時成為市府與青年的橋梁，像土城區公所過去就與在地科大舉辦座談，了解青年學子想法，其實市府一直有在做，期待青年局的成立能更加強化與青年的交流。

市議員王威元表示，新北市是六都最多青年人口的城市，對於青年局的成立當然樂觀其成，建議市府藉此拔擢在地青年擔任局中幹部，因為他們更加貼近及了解在地需求，或許可以考慮辦理在地青年幹部海選活動，為青年局甄補人才。

何博文強調，設立青年局是朝野議員不分黨派的共識，事務應包含新興網路媒體、青年創業及相關成長過程等，要讓年輕力量發揮多元創意，而政府也要幫忙育兒、創業等年輕人容易碰到的問題。

何博文也質疑，侯友宜先前就承諾設立青年局，這早就該成立，如今卻還要拖到選舉年，希望市府是真心為青年著想，而不是為了選舉，他希望市府盡早成立，不要有政治因素的考量。

江怡臻批評，不懂有何選舉考量，朝野議員明明都支持，如果照這邏輯，其他城市成立青年局也都是選舉考量；王威元則認為，選舉接近之際，在野議員本來就會找議題質疑市府衝聲量，還笑稱民進黨議員「現在質疑青年局，也總比質疑侯友宜防疫來得好」。

研考會強調，青年局照計畫確定將在明年設立，相關條例在本周五就會進議會，實際成立時間也得看議會通過狀況，但有信心大家會支持，市府也一定會努力溝通、盡速辦理，期望青年局盡快成立。