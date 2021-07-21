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台中鰲峰山觀景平台英文指標拼錯了 民眾：變國際笑話

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中清水鰲峰山觀景平台的英文指標，把風景區的英文「Secnic」 拼成「Scenic」，變成國際笑話。圖／楊典忠提供
台中清水鰲峰山觀景平台的英文指標，把風景區的英文「Secnic」 拼成「Scenic」，變成國際笑話。圖／楊典忠提供

疫情微解封，民眾趁著疫情趨緩外出活動。台中市清水鰲峰山步道平時吸引不少民眾前往，並可沿著步道登上觀景平台看美景。不過，卻有眼尖民眾發現，市府新設置的鰲峰山觀景平台指標，英文字「Secnic」 卻拼成「Scenic」，變成國際笑話。中市府觀旅局表示，英譯誤繕部分將立刻派員拆除既有牌面，並且盡速改善更新。

張姓民眾日前帶國外朋友到鰲峰山觀景平台，入口處就發現新設立的指標寫著「觀景平台Secnic Platform」，讓國外朋友驚呼「What is Secnic？」才赫然發現，指標把風景區的英文「Scenic」拼錯字了，讓他相當尷尬。他說，市府花公帑建設指標立意很好，但如果做個錯誤指標，反而變成國際笑話很丟臉。

台中市議員楊典忠表示，鰲峰山觀景平台自2014年6月啟用後，結合登山步道成為海線觀光朝聖重要景點之一，而市府近期在通往觀景平台的步道上，另闢一條步道前往陽光草坪，以致在分叉路口新設指標牌，除了「觀景平台Secnic Platform」寫錯之外，公園內的指標牌也有英譯不一致的情況，把觀景平台翻譯成「Scenic Lookout」。市府的公共設施都會初驗、複驗，層層關卡都能出錯，可見市府做事缺乏用心，要求儘速改正。

中市府觀旅局表示，鰲峰山步道往觀景平台的指標牌面為去年初施作，英譯誤繕部分將立刻派員拆除既有牌面，並且盡速改善更新，後續製作相關指標及導覽牌時，將更審慎注意英譯內容正確性，避免類似情形再次發生。

台中清水鰲峰山公園內的指標牌有英譯不一致的情況。圖／楊典忠提供
台中清水鰲峰山公園內的指標牌有英譯不一致的情況。圖／楊典忠提供

疫情 台中市 登山步道

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