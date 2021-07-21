防颱又防疫民眾闖金山海邊觀浪 移開護欄開車進管制區

因颱風逼近，加上仍在防疫期間，金山區公所每日加強聯合稽查巡檢，今天巡查時發現有民眾對於護欄管制視而不見，移開護欄開車進入管制區域觀浪，無視封閉管制，如此行徑在防颱又防疫期間相當危險。

金山區長廖武輝今天表示，目前不僅為全國防疫三級警戒期間，加上颱風烟花路徑更直逼台灣東北角及北海岸，沿海地區將有長浪發生，請民眾切勿前往岸際及港區逗留觀浪。若民眾擅入管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰缓。如闖入防疫封閉區域，可依傳染病防治法，處新6萬元以上30萬元以下罰缓。

中央流行疫情指揮中心宣布全國防疫三級警戒延長至7月26日，雖有適當鬆綁，但金山區多數景點皆未開放，金山區各沙灘、漁港、中角灣至跳石海岸觀海熱點，台2線35km至39km，平台停車場仍為公告管制區域，皆禁止進入。