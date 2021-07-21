新北疫情損失503億 侯友宜：要推庶民經濟

疫情衝擊，嚴重影響民生經濟，新北市疫情以來損失約503.2億元，其中包括批發、零售、餐飲、住宿、汽車與客運業。市長侯友宜指出，這些都是市民經濟的一環，新北會協助他們轉型，推動庶民經濟，並努力完成更多招商，創造就業機會，協助受到疫情影響的失業勞工回到職場。

侯友宜說，防疫三級後，新北市餐飲、住宿、汽車等行業受到嚴重衝擊，損失金額達503.2億元，其中還有5867人放無薪假，雖然政府有提供失業補助，但畢竟是短期的，還是需要由勞工局透過線上就業博覽會碩小型實體就業媒合活動，協助勞工重返職場。

侯友宜表示，新北市的短中期的經濟復甦方式將以「庶民經濟」、「數位轉型」及「就業創造」作為三大目標，短期是要協助民生復甦，長期則會透過「雙生三創」以零碳翻轉樂活醫動養，創造移居城市，打造智慧城及優化製造業「創新」升級轉型，並導入新商業及地方經濟圈「創生」地方發展，要在未來10年打造新北「黃金飛躍時代」。

侯友宜說，雖然疫情會對市場產生影響，但產業發展的長期規畫，未來10年會以「雙升三創」為主軸，逐步推動綠色運輸及企業能源轉型，不指零碳翻轉，還要拓展運動經濟、長照安養及智慧醫療，推動樂活醫動養，「創造」宜居城市。

侯友宜接著說，新北還會利用智慧物流、金融科技及智慧電動車，打造新北智慧城，並繼續整頓五股垃圾山，協助土城AI等智慧園區產業招商，讓傳統製造業「創新」升級轉型，並輔導在地業者迎向新零售，新商業區市，整合地方觀光及產業特色，打造地方經濟「創生」發展。

經發局長何怡明補充，新北市復甦經濟重中之重當然就是「庶民經濟」，目前已經輔導泰山、汐止秀峰、三峽、林口市場架設LINE@商城，還結合外送服務，另外也與電商平台PChome、蝦皮合作打造「新北逛菜市網路商城」，拓展線上商機。

何怡明指出，另外「數位轉型」也致力協助企業在疫情期間推出中小企業輔導團及電商顧問輔導團，協助企業導入數位模式，並辦理國際視訊採購商洽會，搶攻零接觸商機。

何怡明表示，最後便是在要做好「就業創造」，市府會以招商帶動就業機會，新北去年及今年上半年度都成為公有土地超商王，包括南亞科技興建12吋先進晶圓新廠、林口國際媒體園區A基地動土、宏匯思源i-Tower暨宏匯凱悅嘉軒酒店開幕等，約創造7500個就業機會。

經發局補充，新北5月底就推出「防疫助扶方案」，規畫急難慰助、勞工協處、青年就業、減稅、費用緩繳及產業支持等紓困措施。針對失業勞工，加碼補助子女生活扶助金最高1萬1800元，若勞工再配合中央的補助，最多補助金額可達3萬多元，在陷困家庭急難部分也核發1672案，至於公有市場攤商、促參廠商、市有房地承租業者及設定地上權業者，市府也減免使用費、租金及權利金，約3600家業者受惠。