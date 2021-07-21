傳六都有首長願打高端 侯友宜：這是科學不是政治

新北市長侯友宜今天面對媒體關於桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲有意第2劑施打高端疫苗的提問表示，「這是科學，不是政治」，如何取信民眾才是最重要的關鍵。

侯友宜今天主持市政會議後，媒體詢及對於鄭文燦、黃偉哲第2劑有意施打高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的意見。對此，侯友宜指出，高端疫苗是要經過科學的驗證，程序要公開透明，才能贏得民眾的信任。

他表示，「這是科學，不是政治」，科學最重要的是程序過程，如何取信民眾才是最重要關鍵。

林口三井Outlet因員工染疫停業清消及篩檢，原預定今天復業，侯友宜對此指出，三井Outlet員工已約篩檢1200人，希望員工都能篩檢完畢才可以復業；目前看起來，今天恐怕還沒有辦法篩檢完畢。

他表示，三井Outlet一定要篩檢完畢才可以復業，篩檢沒有完畢，員工沒有辦法拿陰性證明上班，新北市府就不會允許復業。

侯友宜在市政會議中聽取COVID-19疫情後產業紓困及政策報告，他說，希望中央及地方的紓困，能協助產業復甦及創造更多就業率。

他指出，規劃未來零碳經濟、智慧城及永續環境的綠色能源等相關產業來做結合，讓新北市2030年勞動人口能夠有210萬人及30萬家的工商廠號，朝向創造新台幣5.4兆元的產值目標往前走。