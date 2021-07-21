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皮膚科醫師隱匿足跡 北市衛生局開罰16萬元

中央社 / 台北21日電

台北市衛生局今天表示，一名皮膚科醫師刻意隱瞞足跡及接觸者，開罰16萬元；另有一名北農攤商未於第一時間提供完整員工名單，開罰6萬元。

台北市副市長黃珊珊昨天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上表示，一名皮膚科醫師（案15493）在疫調時沒有詳實告知職業與足跡，所以衛生局將開罰新台幣6萬元至30萬元。

經媒體詢問，衛生局今天中午12時左右發布新聞稿表示，案15493疫調時刻意隱瞞足跡及接觸者，未能詳實提供資訊，涉及規避及妨礙疫調作業情節，依「傳染病防治法」開罰新台幣16萬元。

此外，衛生局指出，台北農產運銷公司某攤商僅提報2名接觸者，後續詳細調查發現此攤商於第一時間未提供完整員工名單，有規避及妨礙疫調作業情節，裁處6萬元罰鍰。

衛生局強調，疫情調查為法定傳染病防治所必須，呼籲民眾接受疫調時應誠實以告，衛生局會保護確診個案隱私，如違反規定將依法嚴正處理，絕不允許確診個案因規避、妨礙疫調，延宕接觸者匡列時效而造成防疫風險。

新冠肺炎 COVID-19

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