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土城醫院攜手北科大 盼科技帶動醫療創造經濟效益

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
土城醫院和北科大簽署合作備忘錄，希望結合醫療與科技，共同創造經濟效益。圖／土城醫院提供
土城醫院和北科大簽署合作備忘錄，希望結合醫療與科技，共同創造經濟效益。圖／土城醫院提供

新北市立土城醫院今與國立台北科技大學簽訂合作備忘錄，欲把醫療與科技結合。院長黃璟隆表示，北科大在科技研發上有豐碩成果，現代醫學無法像科技一樣短時間進步，希望藉由和北科大合作，創造產學合作機會，增加生技醫療產業經濟效益。

北科大校長王錫福指出，北科大研發主軸緊扣在能源、人工智慧與半導體這3大面向，近年也投入和醫院合作，研究如智慧醫療、智慧手術房與醫療器材等領域。

王錫福認為，站在科技基礎，若能結合醫療臨床數據跟經驗，不但可拓展醫療研究領域視野，也能讓雙方學術合作發揮更大影響力。

土城醫院皮膚科主任楊靜宜提到，近年來以「非侵入性」的方式來偵測皮膚生理資訊組織，是全球科技醫療發展重點。以皮膚癌上的黑色素瘤為例，由於臨床上常需仰賴侵入性切片檢查，如有光電系統客觀量化設備檢測，可以協助醫師提早診斷惡性黑色素瘤。

此外，楊靜宜也說，皮膚內膠原蛋白流失和皮膚老化程度相關，量化這些皮膚主要成分，就能得到皮膚相關疾病或輔助醫美治療，與北科大光的合作，期待將來能朝這方面提供臨床快速、方便且客觀的檢測儀器。

土城醫院研究部主任謝佳訓表示，和北科大簽署備忘錄後，雙方將積極推動研究合作，未來合作方向不設定任何限制，會全方面為醫療新科技研發，並運用至臨床醫療，推動醫療科技發展。

北科大 醫美

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