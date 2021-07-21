新北青年局將成立 組織自治條例今送議會審查

新北市人口為全國之冠，約有138萬人，市府今日將「新北市政府組織自治條例」修正草案及「新北市政府青年局組織規程」送新北市議會審查，預計最快可在明年底成立青年局。市長侯友宜表示，希望這項條文能快速通過，讓青年局來照顧新北市的青年朋友。

桃園市政府、高雄市政府都有青年局，而新北市政府則於2016年成立青年事務委員會，但不少議員認為以新北市的人口規模，需要成立青年局可足以因應龐大事務。

侯友宜指出，青年局相關事務之前討論過很多次了，希望未來許多事都可由青年局來指導、照顧青年朋友，未來會朝這個方向走，且議會也都相當支持此案，希望條文能快速通過，成立青年局。

依據研考會擬定的組織章程，青年局會設有1名局長、1名副局長、主任秘書、專門委員、科長、主任等、秘書、專員、會計員等職位。

其中，青年局綜合規畫科將負責青年發展政策規畫，青年公共參與、社會參與、青年網路平台設置管理等內容。

創業資源科將培育創客人才、創業人才，青年創業貸款、補助、地方創生以及相關場地營運等項目，另外還會有職涯發展科、秘書室等相關科室。