快訊

評／保皇派vs.製藥商 泰國國產疫苗能挽救疫情嗎？

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北青年局將成立 組織自治條例今送議會審查

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市今將青年局相關草案送至新北市議會審查，希望能盡速通過，在明年底成立青年局。圖／新北市新聞局提供
新北市今將青年局相關草案送至新北市議會審查，希望能盡速通過，在明年底成立青年局。圖／新北市新聞局提供

新北市人口為全國之冠，約有138萬人，市府今日將「新北市政府組織自治條例」修正草案及「新北市政府青年局組織規程」送新北市議會審查，預計最快可在明年底成立青年局。市長侯友宜表示，希望這項條文能快速通過，讓青年局來照顧新北市的青年朋友。

桃園市政府、高雄市政府都有青年局，而新北市政府則於2016年成立青年事務委員會，但不少議員認為以新北市的人口規模，需要成立青年局可足以因應龐大事務。

侯友宜指出，青年局相關事務之前討論過很多次了，希望未來許多事都可由青年局來指導、照顧青年朋友，未來會朝這個方向走，且議會也都相當支持此案，希望條文能快速通過，成立青年局。

依據研考會擬定的組織章程，青年局會設有1名局長、1名副局長、主任秘書、專門委員、科長、主任等、秘書、專員、會計員等職位。

其中，青年局綜合規畫科將負責青年發展政策規畫，青年公共參與、社會參與、青年網路平台設置管理等內容。

創業資源科將培育創客人才、創業人才，青年創業貸款、補助、地方創生以及相關場地營運等項目，另外還會有職涯發展科、秘書室等相關科室。

青年 創業

延伸閱讀

疫情趨緩 侯友宜：全力協助失業勞工就業

烟花颱風將來襲！新北通盤檢視 科技防汛雙管齊下

中元普渡可拜拜？ 侯友宜：不一定會直接降二級

北市「微解封」爆染疫 侯友宜：在二、三級間平衡控制

相關新聞

金剛猩猩二寶今起命名票選 Ringo、Kijani你選哪一個？

台北市立動物園金剛家族的二寶出生即將滿兩個月，寶寶命名活動在今日開跑，候選名字分別是「Ringo」在波蘭代表健康，生命力...

影／馬路爽拉鰻魚沒得釣了！公所憂群聚封洞 民眾喊可惜

新北市瑞芳區深澳坑路馬路洩水孔洞，因路面下方是通往大海的水道，成為鰻魚窟，有人還釣出1斤半的鰻魚，消息傳開後引發垂釣人潮...

外送業者進駐北市6市場 豬肉攤商不埋單：來不及切肉

疫情下外送平台成了民眾常用的購物管道之一，為了協助市場數位轉型，北市府與foodpanda合作進駐傳統市場，協助攤商使用...

遊具卡國外進不來 樹林萬坪公園全新主題設施再等等

身為新北市樹林最大的公園，萬坪公園長年只有罐頭遊具，區公所決定為公園大改造，並去年11月動工，預計把200坪不到的遊具面...

土城醫院攜手北科大 盼科技帶動醫療創造經濟效益

新北市立土城醫院今與國立台北科技大學簽訂合作備忘錄，欲把醫療與科技結合。院長黃璟隆表示，北科大在科技研發上有豐碩成果，現...

新北青年局將成立 組織自治條例今送議會審查

新北市人口為全國之冠，約有138萬人，市府今日將「新北市政府組織自治條例」修正草案及「新北市政府青年局組織規程」送新北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。