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鼓勵攤商加入外送平台 柯文哲：拚6個月轉型成功

中央社 / 台北21日電

北市推出「不用上市場、生鮮送你家」方案，市長柯文哲說，方案將提供攤商6個月服務費補助，希望藉著這個機會讓市場升級、效率更高，轉型成資本、技術密集產業。

為協助傳統市場轉型，北市勞動局攜手產業局推出「不用上市場、生鮮送你家」方案，8月1日至明年1月31日起提供服務費補助，媒合市場攤商上架外送平台，已有21處公有市場、8處夜市，約227攤加入。

柯文哲今天上午赴光復市場視察時表示，與其提供每一攤紓困補助，不如鼓勵攤商轉型，在後疫情時代繼續存活下去，希望提供6個月補助就能讓傳統市場轉型成功。

柯文哲說，消費者買菜會想到現場去看，避免買到臭掉、壞掉的，所以攤商商品品質要一致，建立信用基礎。

柯文哲表示，危機就是轉機，為了降低市場人流，要透過電商加物流，慢慢地把市場從勞力密集轉成資本、技術密集的產業，利用這個機會把市場升級、讓市場效率更高，市民的採買習慣也要改變。

勞動局長陳信瑜特別感謝foodpanda提供理貨員職缺，目前已在光復、松江、西湖、南門、木新、興隆6個市場配置理貨員，配合勞動局就業專案，勞工上工3個月可再加薪新台幣2萬元。

光復市場自治會會長何禮森說，電商加物流是未來趨勢，攤商對網路經營不瞭解，異業結盟就可以省下很多人力，預期上架後每個月營收至少可以增加一成。

一名豬肉攤商則表示，因為備貨時間只有5分鐘，要切三斤肉絲就超過5分鐘，擔心無法兼顧電商與現場顧客，且消費者上傳統市場就是為了買新鮮又有人情味的商品，所以不願意備好商品放冷凍，乾脆不要上架外送平台。

柯文哲 電商 傳統市場

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