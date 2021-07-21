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金剛猩猩二寶今起命名票選 Ringo、Kijani你選哪一個？

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
溫柔的媽媽「Iriki」每天都把寶寶穩穩地抱在懷裡，將寶寶照顧得妥妥當當。圖／北市動物園提供
溫柔的媽媽「Iriki」每天都把寶寶穩穩地抱在懷裡，將寶寶照顧得妥妥當當。圖／北市動物園提供

台北市立動物園金剛家族的二寶出生即將滿兩個月，寶寶命名活動在今日開跑，候選名字分別是「Ringo」在波蘭代表健康，生命力及長壽的象徵，「Kijani」是綠色的意思，象徵和平。動物園表示，民眾只要在臉書粉絲頁活動貼文下按「讚(Ringo)」或「愛心(Kijani)」，就能參與投票，投票結果將在7月27日的直播中公布，直播當天還有抽獎。

「Iriki」的寶寶在6月24日透過直播揭幕，公布性別為雄性。這次對於金剛家族二寶的兩個候選名「Ringo」與「Kijani」。

動物園表示，「Ringo」由波蘭台北辦事處提出，是為了雄性金剛特意挑選的名字，原意是一種波蘭傳統遊戲，有著可愛好玩、團結合作的意涵；諧音與臺語的「蘋果」相似。蘋果自12世紀波蘭便栽培，品種繁多，是波蘭人最喜歡的水果 之一。在波蘭代表健康，生命力及長壽的象徵，而在台灣，蘋果有平安的意味。希望波蘭蘋果能為金剛猩猩及臺灣賜福，平安長壽順利。

動物園表示，「Kijani」則由園內照顧金剛猩猩的保育員所提名，按照動物園命名習慣，名字開頭的Ki為延續媽媽名字「Iriki」最後一字；這個名字是綠色的意思，在台灣疫情嚴峻之際出生的寶寶，希望藉由綠色這個名字帶出和平的意涵，同時也期望金剛猩猩野外族群、生活環境與生態系能永續發展。

動物園表示，線上命名票選活動即日起開跑，於動物園Facebook粉絲專頁貼文按「讚(Ringo)」或是「愛心(Kijani)」即可完成投票，留下祝福還有機會參加抽獎，邀請大家一起選出一個最適合金剛二寶的名字。投票結果將於7月27日的直播中揭曉，直播當天還有抽獎環節，限定好禮只送不賣，觀看者越多獎品越大。

金剛二寶命名活動，FB投票中。圖／北市動物園提供
金剛二寶命名活動，FB投票中。圖／北市動物園提供

波蘭 動物園 直播

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