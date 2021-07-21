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遊具卡國外進不來 樹林萬坪公園全新主題設施再等等

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
針對萬坪公園內步道，樹林區公所已完成拓寬，並押上如櫻花等特殊造型，增加公園觀感。圖／樹林區公所提供
針對萬坪公園內步道，樹林區公所已完成拓寬，並押上如櫻花等特殊造型，增加公園觀感。圖／樹林區公所提供

身為新北市樹林最大的公園，萬坪公園長年只有罐頭遊具，區公所決定為公園大改造，並去年11月動工，預計把200坪不到的遊具面積擴大605坪。然而受疫情影響，許多遊具卡在國外進不來，不過其他如步道、草坪區與樹木區等已經完工，有望今年底前以全新風貌見世。

萬坪公園面積3025坪，是樹林最大公園，南園里長李培鈺回憶，以前的公園就只有1組遊具，其他都是步道非常陽春，沒有太多規畫，這麼大面積公園，大家都很期待有更多設備進來給各年齡層使用。

新北市議員黃永昌表示，過去的罐頭遊具早已不堪使用，北大住戶也常反映萬坪公園的樹木種得十分零散，為此辦過很多次會勘希望能有所改善。

經過約2年討論，區公所投入2100萬改造萬坪公園，並在去年11月動工，區公所指出，起初先把分散各處的樹木集中，並打造約500坪草坪未來供民眾休息使用；針對公園內步道寬度不足，也已拓寬並增設節點廣場，還在步道押上如櫻花等造型，增加公園美觀。

遊具方面，區公所翻新長輩體健設施，並新增如鞦韆、滑索、攀爬、平衡木、轉盤與吊床等設施，原先罐頭遊具則改新增3座滑梯，包含樹林區首座磨石子無障礙滑梯，讓輪椅族也能共同享樂，整體遊具面積從200坪不到擴增成605坪。

區公所透露，受疫情影響，有部分要從歐洲引進的設施如攀爬、滑索等，卡在國外還進不來，來之後還要驗收，還沒有確切開幕日期。不過區公所認為，今年底前開幕應該沒問題，也希望讓萬坪公園成為大家都願意來的好玩景點。

李培鈺表示，萬坪公園旁邊還有汙水處理廠的綠地，現在也正在研議，期待能用不同萬坪公園的方式如設計成花海給民眾打卡。黃永昌則表示，他重視生態保存，萬坪公園若能跟旁邊綠地結合，透過生態復育，讓市區也能看見螢火蟲。

樹林區公所在萬坪公園位於桃子腳路與佳園路的入口增設廣場，讓民眾能清楚找到公園步道。圖／樹林區公所提供
樹林區公所在萬坪公園位於桃子腳路與佳園路的入口增設廣場，讓民眾能清楚找到公園步道。圖／樹林區公所提供
樹林最大的萬坪公園預計今年底在遊具抵台後，就能以全新風貌亮相，將有逾500坪草坪、600坪遊具面積，供民眾休息、遊玩使用。圖／樹林區公所提供
樹林最大的萬坪公園預計今年底在遊具抵台後，就能以全新風貌亮相，將有逾500坪草坪、600坪遊具面積，供民眾休息、遊玩使用。圖／樹林區公所提供

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