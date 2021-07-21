聽新聞
test
0:00 / 0:00
烟花逼近北台 北市環保局加強溝渠清疏確保排水暢通
烟花颱風逐漸逼近北臺灣，台北市環保局今天表示，為因應颱風所挾帶的豪雨，環保局全員嚴陣以待，各區清潔隊已加強防颱整備作業，並已針對北市溝渠進行加強複檢及清疏工作，以確保排水暢通。
環保局表示，截至110年6月底環保局已巡清溝渠1萬7119條，長度達5183公里，共計清理淤積4萬4075公噸，同時針對易積淹水地區加強巡檢清疏，期能有效降低積淹水情形，達到減災成效。
環保局表示，現有清潔車輛機具計970餘部，清潔人員計4500餘人，另已簽訂災後復舊開口合約，將能迅速執行北市災前整備、災中救災、災後復原的作業，確保防災和復舊工作順利進行，維護市容整齊乾淨。
環保局呼籲市民，受颱風環流影響，台北市將恐有豪大雨情形發生，如發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，請協助順手撿拾清除，或撥打1999通報各區清潔隊處理，以保持溝渠排水順暢，有效防災，保障市民生活環境安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言