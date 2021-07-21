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烟花逼近北台 北市環保局加強溝渠清疏確保排水暢通

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環保局今天表示，為因應颱風所挾帶的豪雨，環保局全員嚴陣以待，各區清潔隊已加強防颱整備作業。圖／北市環保局提供
台北市環保局今天表示，為因應颱風所挾帶的豪雨，環保局全員嚴陣以待，各區清潔隊已加強防颱整備作業。圖／北市環保局提供

烟花颱風逐漸逼近北臺灣，台北市環保局今天表示，為因應颱風所挾帶的豪雨，環保局全員嚴陣以待，各區清潔隊已加強防颱整備作業，並已針對北市溝渠進行加強複檢及清疏工作，以確保排水暢通。

環保局表示，截至110年6月底環保局已巡清溝渠1萬7119條，長度達5183公里，共計清理淤積4萬4075公噸，同時針對易積淹水地區加強巡檢清疏，期能有效降低積淹水情形，達到減災成效。

環保局表示，現有清潔車輛機具計970餘部，清潔人員計4500餘人，另已簽訂災後復舊開口合約，將能迅速執行北市災前整備、災中救災、災後復原的作業，確保防災和復舊工作順利進行，維護市容整齊乾淨。

環保局呼籲市民，受颱風環流影響，台北市將恐有豪大雨情形發生，如發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，請協助順手撿拾清除，或撥打1999通報各區清潔隊處理，以保持溝渠排水順暢，有效防災，保障市民生活環境安全。

台北市環保局今天表示，為因應颱風所挾帶的豪雨，環保局全員嚴陣以待，各區清潔隊已加強防颱整備作業。圖／北市環保局提供
台北市環保局今天表示，為因應颱風所挾帶的豪雨，環保局全員嚴陣以待，各區清潔隊已加強防颱整備作業。圖／北市環保局提供

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