烟花逼近北台 北市環保局加強溝渠清疏確保排水暢通

烟花颱風逐漸逼近北臺灣，台北市環保局今天表示，為因應颱風所挾帶的豪雨，環保局全員嚴陣以待，各區清潔隊已加強防颱整備作業，並已針對北市溝渠進行加強複檢及清疏工作，以確保排水暢通。

環保局表示，截至110年6月底環保局已巡清溝渠1萬7119條，長度達5183公里，共計清理淤積4萬4075公噸，同時針對易積淹水地區加強巡檢清疏，期能有效降低積淹水情形，達到減災成效。

環保局表示，現有清潔車輛機具計970餘部，清潔人員計4500餘人，另已簽訂災後復舊開口合約，將能迅速執行北市災前整備、災中救災、災後復原的作業，確保防災和復舊工作順利進行，維護市容整齊乾淨。