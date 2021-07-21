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外送業者進駐北市6市場 豬肉攤商不埋單：來不及切肉

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
foodpanda進駐台北市6家傳統市場，協助攤商使用上架平台。記者鍾維軒／攝影
foodpanda進駐台北市6家傳統市場，協助攤商使用上架平台。記者鍾維軒／攝影

疫情下外送平台成了民眾常用的購物管道之一，為了協助市場數位轉型，北市府與foodpanda合作進駐傳統市場，協助攤商使用電商平台、撿貨理貨，減少市場人流增加就業機會，拓展新客源，業者已進駐6市場，包括光復、松江、西湖、南門、木新和興隆市場。不過有攤商當場對新作法不埋單，表示從下單到送出只有5分鐘，根本來不及切肉，還強調，「因為我脾氣不好，乾脆我不要加入」。

台北市長柯文哲今赴光復市場擔任一日理貨員，在foodpanda員工的指導下，柯文哲在市場內各攤位撿貨，最後由外送員取貨，再送到顧客手中。「危機就是轉機」，柯文哲表示，利用這次機會把台北的市場一次升級，結合物流電商，讓市場效率更高，改變民眾採買習慣。

柯文哲也說，北市府跨局處與平台業者合作，除了建立傳統市場的電商模式，也創造疫情期間的就業機會，foodpanda願意提供理貨員職缺，甚至釋出攤商免費會員平台提供上架服務，只收取外送服務費，給予攤商多項減免優惠，而就業專案提出勞工上工3個月可再加薪2萬元、雇主僱用補助最高可領1萬5000元之方案。

不過現場有豬肉攤商不想加入外送平台，沈姓攤商表示，從下單到準備商品的時間只有5分鐘，如果客人要絞肉或肉絲根本來不及處理，加上也有現場的顧客要購物，「理貨員一直催我一直催我，因為我脾氣不好，乾脆不要加入」。

沈姓攤商說，如果豬肉切好事先冷凍對消費者不公平，因為大家願意來傳統市場買肉，就是想要新鮮的豬肉，不要冷凍的，客人來消費就是信任商家，也比較有人情味；對此，柯文哲回應，在這時代速度是很重要因素，當然還有很多可以改進的地方。

光復市場自治會長何禮森則說，電商平台是未來趨勢，除了可以防疫，不出門的客人也愈來愈多，連超市都有宅配，異業結盟可以省下很多人力，而攤商大多對網路經營不瞭解，現在業者願意親自幫忙上架平台，就能省下很多事情，疫情下生意都掉了3成以上，加入外送平台每個月生意可以增加1成左右。

foodpanda總監何禮旭建議，攤商若有來不及準備商品的狀況，可以提早備貨。在7月底前，foodpanda會在光復市場、松江市場、西湖市場、木新市場、南門市場和興隆市場進駐，其他市場也陸續在洽談中，每個市場至少配置4個理貨員。

豬肉攤商指出，從下單到交貨只有5分鐘的時間，如果客人要絞肉、肉絲都會來不及準備。記者鍾維軒／攝影
豬肉攤商指出，從下單到交貨只有5分鐘的時間，如果客人要絞肉、肉絲都會來不及準備。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲到光復市場擔任一日理貨員。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲到光復市場擔任一日理貨員。記者鍾維軒／攝影

柯文哲 foodpanda 電商

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