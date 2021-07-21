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新北客家服飾設計徵選 延長收件至8月

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
客家局宣布110年新北義起幸福挑擔服飾設計徵選活動將延長收件至8月20日。圖／客家局提供
客家局宣布110年新北義起幸福挑擔服飾設計徵選活動將延長收件至8月20日。圖／客家局提供

新北市今年規畫與客家文化相關的「110年新北義起幸福挑擔服飾設計徵選活動」，原定15日停止收件，但考量疫情關係，加上報名對象涵蓋全國高中職以上學生與社會人士，客家局宣布延長收件至8月20日，預計9月8日公告入選名單。

客家局長林素琴表示，義民信仰是台灣客家獨有文化，義民爺祭更是新北客家鄉親年度重要的祭典盛事，別具特色的奉飯習俗，成為全台廣為人知的「千人挑擔奉飯」活動，才有了今年的徵選活動，期望能呈現新客家美學。

先前客家局曾舉辦過3屆靚T設計大賞，客家局指出，這次服飾徵選和靚T設計不同，會以義民祭典挑擔文化為設計主題，且並非競賽活動，屬徵稿性質，全採網路報名，將依設計主題適切性、設計整體創意性、量產可行性與成本3方評選，入選者有機會化作成品，供今年義民祭典貴賓穿戴。

不過原定15日就截止收件，考量疫情延長收件到8月20日，9月8日公布入選名單。林素琴指出，各項防疫措施仍在警戒中，這次徵選活動獎品總值達10萬元，也因為是網路報名，民眾防疫期間在家就能發揮創意。

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