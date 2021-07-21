改編滬尾之役料理食譜 淡古融入時事推出微波料理影片

防疫期間人人廚藝大爆發，淡水古蹟博物館即日起推出由博物館員自導自演、結合微歷史的微波料理影片，改編自去年大獲好評的「品味1884清法戰爭滬尾之役創意料理食譜」，重新設計以微波為主要的烹調方式，讓民眾依照步驟就能做出料理，也非常是和親子同樂。

新北市文化局表示，淡古推出「辦公室的防疫微波大師」創意料理影片，食材則是改為家裡常見或易於超市及大賣場購買的品項。菜名也融入時事改名為「疫情來襲番茄塔」、「擊沉病毒妙計湯」、「豬肉防毒USB」、「居家鍛鍊蝦蝦雞」、「戰勝疫情氣泡飲」及「防疫大砲解憂糕」等6道菜色。

影片中教大家輕鬆做料理，不但能學習到微量的歷史故事，最重要的是在疫情微解封之餘，淡古端上好吃又好笑的微紓壓微波料理，寓「菜」於樂。歡迎有興趣的人上淡古YouTube官方頻道收看系列精彩影片。

淡古館長黃麗鈴表示，「辦公室的防疫微波大師」創意料理影片由博物館員自導自演，並在府中15完成錄製4部影片，將陸續上架播出。首部影片中的「豬肉防毒USB」源自「記憶1884豬肉燉菜」食譜，本來需要對半切的豬五花是代表馬偕和陶德的日記與信件，新版本則是把日記「電子化」，呈現USB的長塊狀即可煮食，非常簡單又保有歷史味。