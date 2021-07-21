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豪大雨溪水易溢流積淹水 金山西勢溪上游堤防改善開工
新北市金山區西勢溪因護岸過低，每逢豪大雨易造成溪水溢流路面造成積淹水情形發生，議員白珮茹協助爭取新北市政府水利局改善，由金山區公所代辦工程施作，工程在7月15日開工，預計9月2日前完工。
議員白珮茹昨與金山區長廖武輝等相關單位人員前往工程現場會勘，白珮茹表示，今年3月接獲民眾反映，西勢溪上游原有堤防老舊及部分護岸過低，溪水溢流至路面造成積淹水情況發生等情形，她即到場實地勘察並爭取新北市政府水利局協助。
白珮茹說，昨天再次前往現場視察施工情況，因適逢汛期且近期將有颱風接近，為保障當地居民生命財產安全，請施工單位做好防颱準備並盡速改善完成。
區長廖武輝表示，感謝白珮茹議員長期關心金山基礎建設，護岸改善乃當務之急，且為維護現有河道生態環境完整性，採用生態工法施作，期許藉以改善西勢溪積淹水情形，維護民眾生命財產安全。
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