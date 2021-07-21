快訊

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪大雨溪水易溢流積淹水 金山西勢溪上游堤防改善開工

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
豪大雨溪水易溢流積淹水，金山西勢溪上游堤防改善開工。圖／金山區公所提供
豪大雨溪水易溢流積淹水，金山西勢溪上游堤防改善開工。圖／金山區公所提供

新北市金山區西勢溪因護岸過低，每逢豪大雨易造成溪水溢流路面造成積淹水情形發生，議員白珮茹協助爭取新北市政府水利局改善，由金山區公所代辦工程施作，工程在7月15日開工，預計9月2日前完工。

議員白珮茹昨與金山區長廖武輝等相關單位人員前往工程現場會勘，白珮茹表示，今年3月接獲民眾反映，西勢溪上游原有堤防老舊及部分護岸過低，溪水溢流至路面造成積淹水情況發生等情形，她即到場實地勘察並爭取新北市政府水利局協助。

白珮茹說，昨天再次前往現場視察施工情況，因適逢汛期且近期將有颱風接近，為保障當地居民生命財產安全，請施工單位做好防颱準備並盡速改善完成。

區長廖武輝表示，感謝白珮茹議員長期關心金山基礎建設，護岸改善乃當務之急，且為維護現有河道生態環境完整性，採用生態工法施作，期許藉以改善西勢溪積淹水情形，維護民眾生命財產安全。

豪大雨溪水易溢流積淹水，金山西勢溪上游堤防改善開工。圖／金山區公所提供
豪大雨溪水易溢流積淹水，金山西勢溪上游堤防改善開工。圖／金山區公所提供
豪大雨溪水易溢流積淹水，金山西勢溪上游堤防改善開工。圖／金山區公所提供
豪大雨溪水易溢流積淹水，金山西勢溪上游堤防改善開工。圖／金山區公所提供
豪大雨溪水易溢流積淹水，金山西勢溪上游堤防改善開工。圖／金山區公所提供
豪大雨溪水易溢流積淹水，金山西勢溪上游堤防改善開工。圖／金山區公所提供

金山 護岸

延伸閱讀

金山清水溪遇大雨則淹 地方爭取整體治理

汐止活動中心樓梯間滲水 議員促抓漏避危險

萬里衛生所葉主任偏鄉待30年退休 地方感懷：視病如親

人行道用畫的不安全 汐止樟江大橋盼增路緣石

相關新聞

影／馬路爽拉鰻魚沒得釣了！公所憂群聚封洞 民眾喊可惜

新北市瑞芳區深澳坑路馬路洩水孔洞，因路面下方是通往大海的水道，成為鰻魚窟，有人還釣出1斤半的鰻魚，消息傳開後引發垂釣人潮...

豪大雨溪水易溢流積淹水 金山西勢溪上游堤防改善開工

新北市金山區西勢溪因護岸過低，每逢豪大雨易造成溪水溢流路面造成積淹水情形發生，議員白珮茹協助爭取新北市政府水利局改善，由...

改編滬尾之役料理食譜 淡古融入時事推出微波料理影片

防疫期間人人廚藝大爆發，淡水古蹟博物館即日起推出由博物館員自導自演、結合微歷史的微波料理影片，改編自去年大獲好評的「品味...

疫情趨緩 侯友宜：全力協助失業勞工就業

許多產業受到疫情衝擊，影響經濟發展。新北市長侯友宜表示，包括批發、零售、餐飲、汽車等產業受到衝擊，損失達503.2億元，...

林昶佐串連6大夜市 推振興方案

無黨籍立委林昶佐身陷罷免危機，罷免團體日前將第一階段連署書送至中選會。林昶佐昨天串連萬華6大夜市的會長舉行線上記者會，推...

21市場8夜市配合外送 北市4200萬補助

疫情衝擊各行各業，尤其三級警戒，更讓傳統市場、夜市受創嚴重。為推動無接觸經濟的產業轉型，北市府昨宣布將提撥4200萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。