防疫送暖！民間企業連4日贈南港員警「日式健康餐盒」
本土疫情雖緩和，但仍處三級警戒，有鑒於第一線警察同仁防疫期間不分晝夜戮力從公，南港輪胎榮譽董事長林學圃特別商請知名餐飲業者「火燒鳥日式居酒屋」，從昨日起連續4日提供台北市南港分局健康餐盒，讓警員暖胃又暖心。
林榮譽表示，疫情當前，警察人員除身處第一線執行如訪查居家隔離對象、取締群聚及未戴口罩、疫苗施打處所安全維護等各項防疫工作，也持續為社區的治安與交通做努力，面對各種高風險的執法環境，長期消耗許多工作能量，期望能藉由營養均衡的餐盒，給予警察同仁更健康的身體面對各項工作的挑戰，也表達社會對警察執法的支持。
南港分局感謝林榮譽的健康餐盒，同時叮嚀民眾，儘管自7月13日起已實施微解封，但仍務必配合中央流行疫情指揮中心所公布之各項防疫措施，好守護彼此的健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言