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防疫送暖！民間企業連4日贈南港員警「日式健康餐盒」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導
南港分局長謝宗宏回贈南港輪胎榮譽董事長林學圃感謝狀。記者翁至成／翻攝
南港分局長謝宗宏回贈南港輪胎榮譽董事長林學圃感謝狀。記者翁至成／翻攝

本土疫情雖緩和，但仍處三級警戒，有鑒於第一線警察同仁防疫期間不分晝夜戮力從公，南港輪胎榮譽董事長林學圃特別商請知名餐飲業者「火燒鳥日式居酒屋」，從昨日起連續4日提供台北市南港分局健康餐盒，讓警員暖胃又暖心。

林榮譽表示，疫情當前，警察人員除身處第一線執行如訪查居家隔離對象、取締群聚及未戴口罩、疫苗施打處所安全維護等各項防疫工作，也持續為社區的治安與交通做努力，面對各種高風險的執法環境，長期消耗許多工作能量，期望能藉由營養均衡的餐盒，給予警察同仁更健康的身體面對各項工作的挑戰，也表達社會對警察執法的支持。

南港分局感謝林榮譽的健康餐盒，同時叮嚀民眾，儘管自7月13日起已實施微解封，但仍務必配合中央流行疫情指揮中心所公布之各項防疫措施，好守護彼此的健康。

南港輪胎榮譽董事長林學圃為感謝南港警員辛勞，特別商請知名餐飲業者提供連續4日的健康餐盒。記者翁至成／翻攝
南港輪胎榮譽董事長林學圃為感謝南港警員辛勞，特別商請知名餐飲業者提供連續4日的健康餐盒。記者翁至成／翻攝
南港輪胎榮譽董事長林學圃為感謝南港警員辛勞，特別商請知名餐飲業者提供連續4日的健康餐盒。記者翁至成／翻攝
南港輪胎榮譽董事長林學圃為感謝南港警員辛勞，特別商請知名餐飲業者提供連續4日的健康餐盒。記者翁至成／翻攝

警察 疫情

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