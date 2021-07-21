聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／馬路爽拉鰻魚沒得釣了！公所憂群聚封洞 民眾喊可惜
新北市瑞芳區深澳坑路馬路洩水孔洞，因路面下方是通往大海的水道，成為鰻魚窟，有人還釣出1斤半的鰻魚，消息傳開後引發垂釣人潮，到晚上都有不少人聚集釣魚。但昨晚所有洞口全被封起，馬路釣鰻魚景象恐成絕響，民眾有人說好，有人說失望。瑞芳區長施玉祥今天表示，因為不少人聚集馬路，影響交通安全，且有群聚風險，昨天派人全部封起來，但都留有排水功能。
日前有人上傳影片到臉書「爆廢公社二館」社團， 畫面是一名男子在深澳路面洩水孔洞釣魚，魚竿往下彎顯示釣到魚，並從孔洞拉出1尾鰻魚，重約1斤半。
為什麼可以在路面釣魚？原來道路下方是水道，以前就有鰻魚，後來道路拓寬加蓋，變成涵洞。以前都沒想過從深路路面的洩水孔洞釣魚，因為多天以前有人發現水道出海處有很多鰻魚，開始有人從孔洞釣魚。
有民眾1天最多釣到40多條魚，10日那天釣到10多條，還有1隻紅蟳。因為紅蟳3斤多重，體積太大，沒法從孔洞拉出來，所以涉水進涵洞抓回來。除了鰻魚、紅蟳，民眾還曾釣到小管、沙毛，收獲還不錯。
附近民眾說，其實下面有魚以前就有了，最近傳開後，多是外來的遊客來釣，造成地方的困擾，而且留下垃圾，晚上會有不少人。
施玉祥表示，氣孔原來就是為了排水，因為有很多外來遊客，不少人聚集馬路垂釣，影響交通安全，且在疫情期間有群聚風險，昨天派人封起來，中間加小鐵條，但留有排水功能。他呼籲民眾不要再來馬路上釣魚了，有安全及群聚疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言