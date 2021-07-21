影／馬路爽拉鰻魚沒得釣了！公所憂群聚封洞 民眾喊可惜

新北市瑞芳區深澳坑路馬路洩水孔洞，因路面下方是通往大海的水道，成為鰻魚窟，有人還釣出1斤半的鰻魚，消息傳開後引發垂釣人潮，到晚上都有不少人聚集釣魚。但昨晚所有洞口全被封起，馬路釣鰻魚景象恐成絕響，民眾有人說好，有人說失望。瑞芳區長施玉祥今天表示，因為不少人聚集馬路，影響交通安全，且有群聚風險，昨天派人全部封起來，但都留有排水功能。

日前有人上傳影片到臉書「爆廢公社二館」社團， 畫面是一名男子在深澳路面洩水孔洞釣魚，魚竿往下彎顯示釣到魚，並從孔洞拉出1尾鰻魚，重約1斤半。

為什麼可以在路面釣魚？原來道路下方是水道，以前就有鰻魚，後來道路拓寬加蓋，變成涵洞。以前都沒想過從深路路面的洩水孔洞釣魚，因為多天以前有人發現水道出海處有很多鰻魚，開始有人從孔洞釣魚。

有民眾1天最多釣到40多條魚，10日那天釣到10多條，還有1隻紅蟳。因為紅蟳3斤多重，體積太大，沒法從孔洞拉出來，所以涉水進涵洞抓回來。除了鰻魚、紅蟳，民眾還曾釣到小管、沙毛，收獲還不錯。

附近民眾說，其實下面有魚以前就有了，最近傳開後，多是外來的遊客來釣，造成地方的困擾，而且留下垃圾，晚上會有不少人。