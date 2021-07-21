疫情趨緩 侯友宜：全力協助失業勞工就業

許多產業受到疫情衝擊，影響經濟發展。新北市長侯友宜表示，包括批發、零售、餐飲、汽車等產業受到衝擊，損失達503.2億元，這些都是市民經濟的一環，市府會協助他們轉型，帶動未來發展，未來會努力完成更多招商，增加就業機會，協助受到疫情影響的失業勞工回到職場，提升市民生活品質。

侯友宜說，疫情趨緩後的新型態生活方式，最重要的是如何幫助這波受到疫情影響得各行各業，幫助經濟再度起飛，結合未來經濟走向，新北市經發局會提出三項創新政策，這些藍圖是要讓市民生活提升，最重要的是協助復甦受到衝擊的產業。

侯友宜表示，市府會努力做，包括市民經濟轉型、產業支持、就業機會，來帶動市民經濟轉型，所以各單位也要全力支持，做好紓困，像是社會住宅緩繳、勞工紓困都要同時啟動，新北生活還是產業都有防疫扶助方案，也許量不是很多，但最重要的是協助他們轉型，除了金錢幫忙，還有產業服務再裡面。

侯友宜指出，新北市勞工人口達203萬人，他們不會讓勞工失業、放無薪假，像這次受到影響的就有5867人，很多紓困措施都是短暫的，要如何讓他們得到薪資保障，政府要多出一點力量，甚至產業資方也要看能不能多給一點支持給勞工，將他們所受的傷害降到最低，降低失業率是最重要的方向，勞工局須媒合產業、介紹工作，讓失業勞工回到職場。