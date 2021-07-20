聽新聞
test
0:00 / 0:00
視察數位通行證 柯文哲：全台最安全的市場是環南市場
台北市長柯文哲今天上午前往北農視察台北數位通行證的使用狀況，柯文哲晚間也在臉書表示，全台灣最安全的市場，就是環南市場。柯說，「當疫情結束，回過頭看，如果我們還在原地打轉，那將會是臺灣最大的損失。」
柯文哲表示，無論北農第一、第二、或環南市場，過去都有場域大、人員流動頻繁、管理鬆散的積習。他任內推動市場改建、硬體更新，去年環南一期完成，2023年二期也會完工，但人流控管始終棘手。沒想到，數十年來難以解決的問題，在這波疫情危機下，竟逆勢轉型。
柯文哲說，現在要進入這些台北大批發市場，都要量體溫、出示PCR檢驗結果或疫苗接種紀錄，在秘書長陳志銘、資訊局、產發局、悠遊卡公司等跨局處的努力下，北市幾個大型批發市場可以用刷卡直接進出，大家省下寶貴的時間，配合度也更高。
柯說，現在環南、北農市場已經全員PCR篩檢、全員打疫苗，請市民朋友放心、安心買起來！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言