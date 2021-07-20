視察數位通行證 柯文哲：全台最安全的市場是環南市場

台北市長柯文哲今天上午前往北農視察台北數位通行證的使用狀況，柯文哲晚間也在臉書表示，全台灣最安全的市場，就是環南市場。柯說，「當疫情結束，回過頭看，如果我們還在原地打轉，那將會是臺灣最大的損失。」

柯文哲表示，無論北農第一、第二、或環南市場，過去都有場域大、人員流動頻繁、管理鬆散的積習。他任內推動市場改建、硬體更新，去年環南一期完成，2023年二期也會完工，但人流控管始終棘手。沒想到，數十年來難以解決的問題，在這波疫情危機下，竟逆勢轉型。

柯文哲說，現在要進入這些台北大批發市場，都要量體溫、出示PCR檢驗結果或疫苗接種紀錄，在秘書長陳志銘、資訊局、產發局、悠遊卡公司等跨局處的努力下，北市幾個大型批發市場可以用刷卡直接進出，大家省下寶貴的時間，配合度也更高。

柯說，現在環南、北農市場已經全員PCR篩檢、全員打疫苗，請市民朋友放心、安心買起來！