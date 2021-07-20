快訊

烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視察數位通行證 柯文哲：全台最安全的市場是環南市場

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天上午前往北農視察台北數位通行證的使用狀況，柯文哲晚間也在臉書表示，全台灣最安全的市場，就是環南市場。圖／引用自柯文哲臉書
台北市長柯文哲今天上午前往北農視察台北數位通行證的使用狀況，柯文哲晚間也在臉書表示，全台灣最安全的市場，就是環南市場。圖／引用自柯文哲臉書

台北市長柯文哲今天上午前往北農視察台北數位通行證的使用狀況，柯文哲晚間也在臉書表示，全台灣最安全的市場，就是環南市場。柯說，「當疫情結束，回過頭看，如果我們還在原地打轉，那將會是臺灣最大的損失。」

柯文哲表示，無論北農第一、第二、或環南市場，過去都有場域大、人員流動頻繁、管理鬆散的積習。他任內推動市場改建、硬體更新，去年環南一期完成，2023年二期也會完工，但人流控管始終棘手。沒想到，數十年來難以解決的問題，在這波疫情危機下，竟逆勢轉型。

柯文哲說，現在要進入這些台北大批發市場，都要量體溫、出示PCR檢驗結果或疫苗接種紀錄，在秘書長陳志銘、資訊局、產發局、悠遊卡公司等跨局處的努力下，北市幾個大型批發市場可以用刷卡直接進出，大家省下寶貴的時間，配合度也更高。

柯說，現在環南、北農市場已經全員PCR篩檢、全員打疫苗，請市民朋友放心、安心買起來！

台北市長柯文哲今天上午前往北農視察台北數位通行證的使用狀況，柯文哲晚間也在臉書表示，全台灣最安全的市場，就是環南市場。圖／引用自柯文哲臉書
台北市長柯文哲今天上午前往北農視察台北數位通行證的使用狀況，柯文哲晚間也在臉書表示，全台灣最安全的市場，就是環南市場。圖／引用自柯文哲臉書

柯文哲 北農 疫情 環南市場

延伸閱讀

北市最大隱憂是地下街？柯文哲：一個獅子王就「塗塗塗」

北市日照機構最快26日復業 柯文哲：年輕人要外出上班

確定舉債自購疫苗？ 柯文哲引孫子兵法：多算勝 少算敗

影／高端疫苗通過EUA 柯文哲：基於什麼緊急狀態？

相關新聞

影／北市托嬰中心降載首日 家長一早送托直呼很放心

北市今天起開放0到2歲托嬰機構降載收托，收托人數均需維持在現有孩童數的二分之一，以台北市文山托嬰中心為例，原實收40位幼...

視察數位通行證 柯文哲：全台最安全的市場是環南市場

台北市長柯文哲今天上午前往北農視察台北數位通行證的使用狀況，柯文哲晚間也在臉書表示，全台灣最安全的市場，就是環南市場。柯...

新北議員集資百萬 為3萬名學童送上防疫隔板

許多孩子因為疫情無法到校上課，現在疫情趨緩，9月有望順利開學，新北市議員陳明義為此在地企業、宮廟等團體出力下，集資百萬購...

金山清水溪遇大雨則淹 地方爭取整體治理

受到極端氣候影響降雨集中，金山清水溪下游常因排水不易造成淹水，而清水溪下游就是重要的農業區域，一淹水造成農業與人民財產損失讓下游民眾苦不堪言，新北市議員白珮茹等地方人士要求改善，市府水利局也訂定了清水溪的排水治理規劃，要來改善清水溪下游逢大雨就淹水的問題。

汐止穀倉重現水稻田 農會搶在颱風前採收

今年三月，汐止區農會利用閒置穀倉前的草坪空間，規劃了一畝水稻田，目前綠油油的稻田已經轉化為黃澄澄的稻穗，只是原本預計下個月採收，再辦理親子割稻體驗活動，不過，遇到颱風可能來襲，為避免這美麗的成果付諸流水，所以，農會也決定今(20)日提前收割。

汐止活動中心樓梯間滲水 議員促抓漏避危險

汐止區福安、秀山、秀峰聯合活動中心在之前耐震補強工程完工後，現在又出現漏水問題，樓梯間滲水濕滑實在危險，所以，今(20)日市議員白珮茹現場會勘，要求抓漏並且儘快改善，讓疫情解封後，民眾到活動中心運動休閒，有更舒適的環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。